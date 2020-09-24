В правительстве планируют запретить открытую перевалку угля
В правительстве планируют ужесточить требования к экологической безопасности в портах, запретив открытую перевалку угля. Об этом во время рабочей поездки в порт Тамани 23 сентября сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Запрет на открытую перевалку будет введен в ближайшее время. Минтранс подготовил законопроект», – сказала она.
Сейчас в России два порта занимаются экологически чистой перевалкой угля – Усть-Луга и Тамань, добавил спецпредставитель президента Сергей Иванов, участвовавший в поездке. Терминал навалочных грузов, построенный ОТЭКО, также посетили помощник президента по транспорту Игорь Левитин и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.
Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) – первый специализированный терминал по перевалке навалочных грузов на российском побережье Азово-Черноморского бассейна. В 2021 г. мощность ТТНГ составит более 60 млн т (более 50 млн т угля, порядка 5 млн т серы и столько же минеральных удобрений). Сейчас угольный терминал перерабатывает около 1 млн т угля при мощности 3 млн т, уточнили «Ведомостям» в компании. На складе может храниться 1,4 млн т, в перспективе объем будет расширен до 3,5–4 млн т, добавил представитель ОТЭКО. Там отметили, что ТТНГ оборудован системами экологической и промбезопасности.
Владелец ОТЭКО Мишель Литвак во время осмотра терминала отметил, что ТТНГ поможет увеличить объемы экспорта российским угольщикам. «Во всех странах мира в моменты спада экономики вводятся меры господдержки отдельных отраслей. Нужно помогать отечественным угольщикам завоевывать новые международные рынки, до того как их займут другие страны – например, Южная Африка или Колумбия», – сказал он корреспонденту «Ведомостей».
ОТЭКО – частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России. В порту Тамань с начала 2000-х гг. компания реализует инвестпрограмму, в рамках которой введены в эксплуатацию комплексы по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов мощностью 20 млн т в год и терминал навалочных грузов (ведётся реализация второго этапа строительства). Также построены 200 км подъездных железнодорожных путей к порту.