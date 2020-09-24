В правительстве планируют запретить открытую перевалку угля

Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) – первый специализированный терминал по перевалке навалочных грузов на российском побережье Азово-Черноморского бассейна. В 2021 г. мощность ТТНГ составит более 60 млн т (более 50 млн т угля, порядка 5 млн т серы и столько же минеральных удобрений). Сейчас угольный терминал перерабатывает около 1 млн т угля при мощности 3 млн т, уточнили «Ведомостям» в компании. На складе может храниться 1,4 млн т, в перспективе объем будет расширен до 3,5–4 млн т, добавил представитель ОТЭКО. Там отметили, что ТТНГ оборудован системами экологической и промбезопасности.