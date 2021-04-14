«Яндекс» назвал самые популярные виды бизнеса у россиян

Одни категории бизнеса сохраняют свою популярность последние 10 лет — это кафе и магазины одежды. Другие категории бизнеса за последнее десятилетие потеряли свою актуальность: например, турфирма. В 2011 г. занимавшая первое место в списке, теперь только десятая, парикмахерская откатилась с пятой на двадцатую строчку. А вот популярность таксопарков, наоборот, выросла: если десять лет назад они не входили в десятку, то в последние годы держатся в топе-3.