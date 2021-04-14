«Яндекс» назвал самые популярные виды бизнеса у россиян
«Яндекс» проанализировал запросы россиян на открытие бизнеса в 2018-2020 гг. Компания анализировала запросы со словами «как открыть…». Выяснилось, что чаще всего люди задумываются об открытии своего магазина одежды, кафе, таксопарка или пункта выдачи заказов.
Среди категорий бизнеса, россияне чаще всего задумываются об открытии бизнеса в сфере общественного питания, транспорта, логистики, а также торговли одеждой и товарами повседневного спроса. Открытием производства россияне интересуются гораздо реже.
За последние десять лет «Яндекс» отмечает два заметных падения интереса к открытию своего бизнеса: в кризисные 2014-2015 гг., а также в коронавирусный 2020 г. В целом за последние десять лет интерес к открытию своего дела у россиян рос, отметили в компании.
Одни категории бизнеса сохраняют свою популярность последние 10 лет — это кафе и магазины одежды. Другие категории бизнеса за последнее десятилетие потеряли свою актуальность: например, турфирма. В 2011 г. занимавшая первое место в списке, теперь только десятая, парикмахерская откатилась с пятой на двадцатую строчку. А вот популярность таксопарков, наоборот, выросла: если десять лет назад они не входили в десятку, то в последние годы держатся в топе-3.
Снизился и интерес россиян к открытию хостелов, парикмахерских, магазинов пива, кальянной, салона сотовой связи и ночного клуба.
Интересы россиян меняются в зависимости от региона или города. Например, Сочи сильнее всего выделяется интересом к открытию гостиниц, Краснодар — к магазинам овощей и фруктов. В Москве как нигде часто задумываются о своём маникюрном салоне, в Санкт-Петербурге — об открытии точки продажи шаурмы. В городах на Урале — Екатеринбурге, Перми и Челябинске чаще всего хотят открыть автомойку или автозаправку. Во Владивостоке и Хабаровске — хостел или бар. В Сибири популярны ломбарды, агентства недвижимости, магазины продуктов, шоурумы магазины пива, продуктов, а также овощей и фруктов.