«Еврохим» планирует увеличить объем инвестиций в 1,4 раза в 2021 году

«Мы проинвестировали около 90 млрд руб. (в 2020 году — прим. ред.), и это позволяет на фоне того оживления экономики, которое есть сегодня, раскрутить маховик инвестиций. В этом году мы уже рассчитываем примерно на 130 млрд инвестиций и новые проекты», — сказал Рашевский.