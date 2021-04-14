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«Еврохим» планирует увеличить объем инвестиций в 1,4 раза в 2021 году

Ведомости

«Еврохим» планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году в 1,4 раза — до 130 млрд руб. против 90 млрд руб. в 2020 году, заявил на пленарном заседании Красноярского экономического форума гендиректор компании Владимир Рашевский.

«Мы проинвестировали около 90 млрд руб. (в 2020 году — прим. ред.), и это позволяет на фоне того оживления экономики, которое есть сегодня, раскрутить маховик инвестиций. В этом году мы уже рассчитываем примерно на 130 млрд инвестиций и новые проекты», — сказал Рашевский.

По его словам, такие инструменты, как СПИК 2.0, корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК), соглашения о защите капиталовложений, инвестиционные налоговые вычеты «действительно заработали и бизнес учитывает их при разработке всех своих инвестиционных идей, которые превращаются в инвестиционные проекты».

Рашевский сказал, что «в тяжелый ковидный год» эти меры стимулирования помогли многим крупным компаниям продолжить инвестиционную деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных