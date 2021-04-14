«Еврохим» планирует увеличить объем инвестиций в 1,4 раза в 2021 году
«Еврохим» планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году в 1,4 раза — до 130 млрд руб. против 90 млрд руб. в 2020 году, заявил на пленарном заседании Красноярского экономического форума гендиректор компании Владимир Рашевский.
«Мы проинвестировали около 90 млрд руб. (в 2020 году — прим. ред.), и это позволяет на фоне того оживления экономики, которое есть сегодня, раскрутить маховик инвестиций. В этом году мы уже рассчитываем примерно на 130 млрд инвестиций и новые проекты», — сказал Рашевский.
По его словам, такие инструменты, как СПИК 2.0, корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК), соглашения о защите капиталовложений, инвестиционные налоговые вычеты «действительно заработали и бизнес учитывает их при разработке всех своих инвестиционных идей, которые превращаются в инвестиционные проекты».
Рашевский сказал, что «в тяжелый ковидный год» эти меры стимулирования помогли многим крупным компаниям продолжить инвестиционную деятельность.