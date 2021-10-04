«Яндекс.Еду» возглавил 27-летний Роман Маресов

Маресову 27 лет, он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ. Маресов работает в «Яндексе» с 2017 г., в частности, занимал руководящие позиции в «Яндекс.Такси». Под его руководством был запущен суперапп «Яндекс Go». До «Яндекса» Маресов работал в McKinsey & Company.