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«Яндекс.Еду» возглавил 27-летний Роман Маресов

Ведомости

Гендиректором «Яндекс.Еды» стал Роман Маресов, ранее руководивший продуктовым направлением «Яндекс Go», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании

«В новой роли он сфокусируется на развитии продукта "Яндекс.Еды" для ресторанов и магазинов-партнеров и дальнейшем улучшении опыта курьеров, сотрудничающих с платформой, — сообщили в компании.

В свою очередь, возглавлявший «Яндекс.Еду» последние два года Дмитрий Масюк займется комплексным развитием всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании. «В его блок войдут "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", сервис скидок "Едадил" и вертикаль потребительских товаров "Яндекс.Маркета", — пояснили в компании. Там отметили, что структура «Яндекс.Еды» не поменяется.

Маресову 27 лет, он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ. Маресов работает в «Яндексе» с 2017 г., в частности, занимал руководящие позиции в «Яндекс.Такси». Под его руководством был запущен суперапп «Яндекс Go». До «Яндекса» Маресов работал в McKinsey & Company.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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