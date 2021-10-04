«Яндекс.Еду» возглавил 27-летний Роман Маресов
«В новой роли он сфокусируется на развитии продукта "Яндекс.Еды" для ресторанов и магазинов-партнеров и дальнейшем улучшении опыта курьеров, сотрудничающих с платформой, — сообщили в компании.
В свою очередь, возглавлявший «Яндекс.Еду» последние два года Дмитрий Масюк займется комплексным развитием всего фудтех- и FMCG-бизнеса компании. «В его блок войдут "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", сервис скидок "Едадил" и вертикаль потребительских товаров "Яндекс.Маркета", — пояснили в компании. Там отметили, что структура «Яндекс.Еды» не поменяется.