«Нафтогаз» заявил о готовности дать скидку «Газпрому» на дополнительный транзит
Компания «Нафтогаз», контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, может предоставить российскому поставщику газа дополнительные транзитные мощности на особых условиях, сказал глава компании Юрий Витренко. Стоимость транзита 151 млн куб. м газа в сутки могут снизить на 50%, передает его слова ТАСС.
В годовом исчислении речь идет о транзите дополнительных 55 млрд куб. м газа.
22 октября Украина предложила «Газпрому» 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов. Об этом рассказал агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский.
До этого «Газпром» в ходе аукциона не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на ноябрь, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.
«Оператор ГТС Украины» предложил допмощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». По итогам аукциона они не были выкуплены.