Украина предложила «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу

Цена на газ на спотовых площадках в Европе стабильно держится выше отметки в €1 тыс. за тысячу кубометров с середины сентября, на максимуме уровень цен приближался к €2 тыс. Аналитики объясняют рекордный рост цен комплексом факторов, включая низкий уровень ветрогенерации из-за безветренной погоды, растущий мировой спрос на электроэнергию на фоне восстановления экономик от коронавирусных ограничений и недостаточный уровень заполненности европейских подземных хранилищ, запасы газа в которых упали до минимума за последние 10 лет — 75% против 94% годом ранее.