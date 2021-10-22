Украина предложила «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу
Украина предложила «Газпрому» 50-процентную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов. Об этом рассказал агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Киев якобы предлагает такие скидки всем, кто претендует на транзит газа через территорию страны. «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов», — добавил он, отметив, что Европа понесет «огромные» потери из-за энергокризиса, если такой контракт не будет заключен в ближайшее время.
По условиям действующего контракта с «Газпромом» через газотранспортную систему Украины прокачивается 40 млрд кубометров сырья в год. Ранее в пятницу секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина готова предложить Европе допмощности по транзиту российского газа в объеме не менее 55 млрд куб. м на «специальных условиях».
Цена на газ на спотовых площадках в Европе стабильно держится выше отметки в €1 тыс. за тысячу кубометров с середины сентября, на максимуме уровень цен приближался к €2 тыс. Аналитики объясняют рекордный рост цен комплексом факторов, включая низкий уровень ветрогенерации из-за безветренной погоды, растущий мировой спрос на электроэнергию на фоне восстановления экономик от коронавирусных ограничений и недостаточный уровень заполненности европейских подземных хранилищ, запасы газа в которых упали до минимума за последние 10 лет — 75% против 94% годом ранее.
Ранее в Европарламенте обвинили в причастности к росту цен «Газпром», который якобы стремится принудить Европу дать разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». В России обвинения отвергли и напомнили о выполнении всех контрактных обязательств по поставкам топлива.