Путин назвал энергокризис в Европе результатом действий Еврокомиссии

«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу — так называемый спот. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты […] Добыча упала в газодобывающих странах Европы на 22,5 млрд кубических метров, недозакачали 18,5 млрд кубических метров в газовые хранилища за первое полугодие. 9 млрд кубических метров американские и ближневосточные компании сняли с европейского рынка и перенаправили их в Латинскую Америку и в Азию. […] Дефицит на европейском рынке может составить около 70 млрд кубических метров. Это много. Причем здесь Россия-то? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии», — сказал президент.