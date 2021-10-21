Путин назвал энергокризис в Европе результатом действий Еврокомиссии
Президент России Владимир Путин заявил, что энергокризис в Европе является «рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии». Энергокризис, по его словам, также образовался из-за недопоставок газа со стороны американских и ближневосточных компаний и с сокращением добычи в ЕС. Об этом он завил, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу — так называемый спот. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты […] Добыча упала в газодобывающих странах Европы на 22,5 млрд кубических метров, недозакачали 18,5 млрд кубических метров в газовые хранилища за первое полугодие. 9 млрд кубических метров американские и ближневосточные компании сняли с европейского рынка и перенаправили их в Латинскую Америку и в Азию. […] Дефицит на европейском рынке может составить около 70 млрд кубических метров. Это много. Причем здесь Россия-то? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии», — сказал президент.
Путин отметил, что Россия готова наращивать поставки газа в Европу. Они могут начаться на следующий день после того, как немецкий регулятор выдаст разрешение на прокачку газа по газопроводу «Северный поток — 2».
«Возможно ли увеличение [поставок газа в Европу], вы спрашиваете. Да, возможно. По «Северному потоку — 2», а первая труба «Северного потока — 2» заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка 17,5 млрд кубических метров. До конца этого года, в декабре — в середине или в конце, будет завершена работа по техническому заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2». В общем объеме это 55 млрд кубических метров. Если иметь ввиду, что дефицит а европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 [млрд], то 55 [млрд] — это прилично. Как только труба будет заполнена вторая, и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», — подчеркнул президент.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября. Федеральное сетевое агентство Германии 13 сентября заявило, что начало рассматривать заявку на сертификацию компании-оператора. Решение по заявке будет вынесено не позднее 8 января 2022 г. 14 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет готов к запуску «в ближайшие дни». При этом он подчеркнул, что компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG провела всю необходимую работу по сертификации первой нитки, дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от немецкого регулятора.