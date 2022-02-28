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«Газпром»: из европейских ПХГ отобрали весь закачанный летом газ

Ведомости

Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобран весь объем газа, закачанный летом прошлого года, сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Общий остаток газа в европейских ПХГ составляет 29,5%, хранилища Германии опустошены на 70,6%, а Франции – на 77,1%.

«На 26 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 47 млрд куб. м — 100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Для восполнения запасов газа в ПХГ Европы к зиме следующего года «потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались», добавили в «Газпроме».

В свою очередь заполненность украинских ПХГ снизилась до 10,3 млрд куб. м. По данным, представленным российской компанией, это на 44%, или на 8,1 млрд куб. м, ниже, чем в 2021 г., и на 5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 г.

Европейская комиссия прорабатывает новые меры в сфере обеспечения энергетической безопасности, включая установление минимального объема запасов газа, который должен быть накоплен у входящих в ЕС стран к началу следующего отопительного сезона, писал Bloomberg. В документе будет закреплено юридическое требование, согласно которому они должны иметь минимальный уровень запасов к 30 сентября каждого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных