«Газпром»: из европейских ПХГ отобрали весь закачанный летом газ

В свою очередь заполненность украинских ПХГ снизилась до 10,3 млрд куб. м. По данным, представленным российской компанией, это на 44%, или на 8,1 млрд куб. м, ниже, чем в 2021 г., и на 5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 г.