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Бизнес

«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 000 рублей за утечку данных пользователей

Ведомости

Мировой суд Москвы оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 000 руб. за утечку данных пользователей в открытый доступ, сообщил ТАСС. Компания сообщила о происшествии 1 марта.

«Судом удовлетворено заявление Роскомнадзора, компании "Яндекс.Еда" назначен штраф в размере 60 000 руб.», — сообщили в суде. В материалах дела говорится, что сервис подпал под действие ч. 1 ст. 31.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 100 000 руб.

Ранее 33 пользователя сервиса подали коллективный иск в суд. Каждый из них требовал от компании по 100 000 руб. из-за утечки данных. На следующий день стало известно о втором коллективном иске, в котором участвовали уже 24 клиента «Яндекс.Еды».

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей из-за недобросовестных действий одного из сотрудников. Позднее в открытом доступе появилась база данных клиентов сервиса, в которой содержались фамилии, имена, отчества пользователей, их адреса, телефоны, электронные почты и общие суммы заказов. 24 марта руководитель сервиса Роман Маресов сообщил, что пользователи сервиса смогут удалять персональные данные из приложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных