«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 000 рублей за утечку данных пользователей
«Судом удовлетворено заявление Роскомнадзора, компании "Яндекс.Еда" назначен штраф в размере 60 000 руб.», — сообщили в суде. В материалах дела говорится, что сервис подпал под действие ч. 1 ст. 31.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 100 000 руб.
Ранее 33 пользователя сервиса подали коллективный иск в суд. Каждый из них требовал от компании по 100 000 руб. из-за утечки данных. На следующий день стало известно о втором коллективном иске, в котором участвовали уже 24 клиента «Яндекс.Еды».
1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей из-за недобросовестных действий одного из сотрудников. Позднее в открытом доступе появилась база данных клиентов сервиса, в которой содержались фамилии, имена, отчества пользователей, их адреса, телефоны, электронные почты и общие суммы заказов. 24 марта руководитель сервиса Роман Маресов сообщил, что пользователи сервиса смогут удалять персональные данные из приложения.