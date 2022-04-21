«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 000 рублей за утечку данных пользователей

Ранее 33 пользователя сервиса подали коллективный иск в суд. Каждый из них требовал от компании по 100 000 руб. из-за утечки данных. На следующий день стало известно о втором коллективном иске, в котором участвовали уже 24 клиента «Яндекс.Еды».