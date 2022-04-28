Британский автодилер Inchcape продаст российский бизнес местному менеджемнту

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители и автодилеры начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа. Ранее сегодня автоконцерн Stellantis объявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Калуге.