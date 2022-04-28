Британский автодилер Inchcape продаст российский бизнес местному менеджемнту
Британская компания Inchcape, специализирующаяся на международной дистрибуции автомобилей, объявила о продаже своего российского бизнеса местному менеджменту, следует из заявления компании.
«Мы согласовали продажу российского бизнеса местному менеджменту, возглавлять который продолжат нынешние исполнительный и финансовый директора. Мы считаем, что это решение наилучшим образом отвечает потребностям наших партнеров-производителей, обеспечивая при этом постоянную занятость наших коллег из России», — говорится в сообщении.
Сделка должна состояться в мае, стоимость российского бизнеса оценивается в 76 млн евро. Расчеты по сумме между местным менеджментом и материнской компанией будут производиться в течение пяти лет ежегодными платежами, указали в пресс-службе. «Выручка от продажи будет инвестирована в развитие нашего основного дистрибьюторского бизнеса. Inchcape не намерена повторно выходить на российский рынок», — подчеркнуто в заявлении.
Inchcape владеет 12 дилерскими центрами, представляющими премиальные бренды Rolls-Royce, BMW, MINI, Jaguar и др. В Санкт-Петербурге группа компаний управляет шестью дилерскими центрами, предоставляя услуги по продаже и послепродажному обслуживанию покупателям автомобилей Rolls-Royce,Toyota, Lexus, Audi и Peugeot.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители и автодилеры начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа. Ранее сегодня автоконцерн Stellantis объявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Калуге.