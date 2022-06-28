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Производитель бытовой техники Indesit продаст бизнес в России

Ведомости

Турецкая компания Arcelik подписала соглашение с Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее активов в России – «Индезит интернешнл» и «Вирпул рус», сообщил «Интерфакс».

Ожидается, что сумма сделки составит не более 220 млн евро, ее итоговые параметры будут зависеть от нескольких факторов, а выплаты планируется совершать в течение 10 лет. В результате сделки Arcelik приобретет производство в Липецке, мощность которого составляет 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

«Индезит интернешнл» и «Вирпул рус» также работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Вирпул рус» по РСБУ в 2021 г. составила 40,8 млрд руб., чистая прибыль – 1,9 млрд руб. Выручка «Индезит интернэшнл» составила 29,1 млрд руб., а прибыль – 220 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных