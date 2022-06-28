Производитель бытовой техники Indesit продаст бизнес в России

Ожидается, что сумма сделки составит не более 220 млн евро, ее итоговые параметры будут зависеть от нескольких факторов, а выплаты планируется совершать в течение 10 лет. В результате сделки Arcelik приобретет производство в Липецке, мощность которого составляет 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.