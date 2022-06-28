Производитель бытовой техники Indesit продаст бизнес в России
Турецкая компания Arcelik подписала соглашение с Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее активов в России – «Индезит интернешнл» и «Вирпул рус», сообщил «Интерфакс».
Ожидается, что сумма сделки составит не более 220 млн евро, ее итоговые параметры будут зависеть от нескольких факторов, а выплаты планируется совершать в течение 10 лет. В результате сделки Arcelik приобретет производство в Липецке, мощность которого составляет 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.
«Индезит интернешнл» и «Вирпул рус» также работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Вирпул рус» по РСБУ в 2021 г. составила 40,8 млрд руб., чистая прибыль – 1,9 млрд руб. Выручка «Индезит интернэшнл» составила 29,1 млрд руб., а прибыль – 220 млн руб.