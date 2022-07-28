Расходы Shell от продажи российских активов составили $83 млн
Чистые расходы нефтегазовой компании Shell за апрель-июнь от продажи завода и заправочных станций в России составили $83 млн, следует из отчета компании за II квартал 2022 г. Убыток от разницы в курсе валют составил $343 млн.
После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ, а в мае была приостановлена работа 400 заправок и завода в России.
12 мая российский «Лукойл» договорился о приобретении 100%-ной доли активов Shell в России. В числе активов компании числятся 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов, расположенный в Тверской области. 25 мая «Лукойл» завершил сделку. Он будет развивать сеть АЗС и выпускать продукцию на заводе смазочных материалов под брендом Teboil.
Потери англо-голландской энергокомпании Royal Dutch Shell от выхода из нефтегазовых проектов в России в I квартале 2022 г. составят около $4–5 млрд, сообщала компания в апреле.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса