Вновь созданный малый и средний бизнес сможет получить скидку на госпошлины

Авторами законопроекта выступили сенаторы Елена Шумилова и Александр Акимов, а также первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В случае принятия, документ установит коэффициент 0,5% для уплаты пошлин, обозначенных в главе 25.3 Налогового кодекса, льгота будет предоставляться с 1 января 2023 г. и будет действовать два года с момента регистрации компании.