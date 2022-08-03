Вновь созданный малый и средний бизнес сможет получить скидку на госпошлины
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает льготы для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) на уплату пошлин за юридически значимые действия. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Авторами законопроекта выступили сенаторы Елена Шумилова и Александр Акимов, а также первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В случае принятия, документ установит коэффициент 0,5% для уплаты пошлин, обозначенных в главе 25.3 Налогового кодекса, льгота будет предоставляться с 1 января 2023 г. и будет действовать два года с момента регистрации компании.
«Проект федерального закона <…> подготовлен в целях поддержки вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях санкционного давления и стимулирования ведения предпринимательской деятельности, а также во исполнение поручения президента Российской Федерации по обеспечению выполнению стратегических задач, национальных целей, соответствующих им государственных программ Российской Федерации, национальных и федеральных проектов (программ) в полном объеме», – говорится в документе.
В пояснительной записке сказано, что по информации Счетной палаты поступление госпошлин за 2021 г. составило почти 99,1 млрд руб. или 0.53% от удельного веса доходов федерального бюджета России. Выпадающие доходы федерального бюджета в связи с реализацией закона авторы оценили в 2 млрд руб. в год.