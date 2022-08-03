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Вновь созданный малый и средний бизнес сможет получить скидку на госпошлины

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает льготы для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) на уплату пошлин за юридически значимые действия. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Елена Шумилова и Александр Акимов, а также первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В случае принятия, документ установит коэффициент 0,5% для уплаты пошлин, обозначенных в главе 25.3 Налогового кодекса, льгота будет предоставляться с 1 января 2023 г. и будет действовать два года с момента регистрации компании.

«Проект федерального закона <…> подготовлен в целях поддержки вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях санкционного давления и стимулирования ведения предпринимательской деятельности, а также во исполнение поручения президента Российской Федерации по обеспечению выполнению стратегических задач, национальных целей, соответствующих им государственных программ Российской Федерации, национальных и федеральных проектов (программ) в полном объеме», – говорится в документе.

В пояснительной записке сказано, что по информации Счетной палаты поступление госпошлин за 2021 г. составило почти 99,1 млрд руб. или 0.53% от удельного веса доходов федерального бюджета России. Выпадающие доходы федерального бюджета в связи с реализацией закона авторы оценили в 2 млрд руб. в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных