«Коммерсантъ» узнал о планах Bosch продать два завода в России
Российская структура немецкой компании Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы») ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.
На этих предприятиях производят холодильники и стиральные машины. Уточняется, что большую часть комплектующих российское подразделение получало из ЕС. По словам собеседника, в работающем состоянии заводы можно подать за €65–75 млн. Однако сейчас предприятия не выпускают продукцию, поэтому стоят «в разы меньше», выразил уверенность источник.
Другой источник газеты подтвердил, что в настоящее время Bosch ищет покупателя на российские активы. По его словам, компания не понимает, как быть с простаивающими мощностями в России.
Представитель «Марвел-Дистрибуции» предположил, что новым владельцем заводов может стать китайский или турецкий производитель бытовой техники, как это было с Whirlpool. В конце июня завод компании в России купила турецкая Arcelik. Другой собеседник издания уточняет, что среди потенциальных покупателей могут быть китайские бренды Hisense и Midea. По ее словам, последняя компания уже «давно хочет локализоваться в России».
В середине марта Bosch приостановила производство техники на заводах под Санкт-Петербургом. Причиной стало нарушение цепочки поставок из-за введенных США и ЕС против России санкций после начала спецоперации России на Украине. Ограничительные меры в том числе включали запрет на поставку оборудования и комплектующих в страну. Согласно информации на официальном сайте компании, по итогам 2019 финансового года оборот группы Bosch в России составил €1,18 млн.
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