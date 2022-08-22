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«Коммерсантъ» узнал о планах Bosch продать два завода в России

Ведомости

Российская структура немецкой компании Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы») ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

На этих предприятиях производят холодильники и стиральные машины. Уточняется, что большую часть комплектующих российское подразделение получало из ЕС. По словам собеседника, в работающем состоянии заводы можно подать за €65–75 млн. Однако сейчас предприятия не выпускают продукцию, поэтому стоят «в разы меньше», выразил уверенность источник.

Другой источник газеты подтвердил, что в настоящее время Bosch ищет покупателя на российские активы. По его словам, компания не понимает, как быть с простаивающими мощностями в России.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» предположил, что новым владельцем заводов может стать китайский или турецкий производитель бытовой техники, как это было с Whirlpool. В конце июня завод компании в России купила турецкая Arcelik. Другой собеседник издания уточняет, что среди потенциальных покупателей могут быть китайские бренды Hisense и Midea. По ее словам, последняя компания уже «давно хочет локализоваться в России».

В середине марта Bosch приостановила производство техники на заводах под Санкт-Петербургом. Причиной стало нарушение цепочки поставок из-за введенных США и ЕС против России санкций после начала спецоперации России на Украине. Ограничительные меры в том числе включали запрет на поставку оборудования и комплектующих в страну. Согласно информации на официальном сайте компании, по итогам 2019 финансового года оборот группы Bosch в России составил €1,18 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных