«Коммерсантъ» узнал о планах Bosch продать два завода в России

Представитель «Марвел-Дистрибуции» предположил, что новым владельцем заводов может стать китайский или турецкий производитель бытовой техники, как это было с Whirlpool. В конце июня завод компании в России купила турецкая Arcelik. Другой собеседник издания уточняет, что среди потенциальных покупателей могут быть китайские бренды Hisense и Midea. По ее словам, последняя компания уже «давно хочет локализоваться в России».