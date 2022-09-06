Костин: ВТБ может купить кредитный портфель Citigroup только «задаром»
По его словам, ВТБ может заинтересоваться покупкой активов Citi, «только задаром если».
«У нас серьезно такая принципиальная позиция, она несколько даже расходится с позицией Центрального банка, хотя мы понимаем их позицию. У нас арестовали, заморозили, отстранили нас от руководства нашими загранбанками, это миллиарды долларов, миллиарды евро. И поэтому мы очень активно поддерживали принятие указа президента о запрете свободной продажи. Потому что спрос, конечно, на эти банки есть, но нам кажется, что здесь принцип взаимности должен быть, и я уже об этом высказывался», – пояснил позицию ВТБ Костин.
Он подчеркнул, что им известно об интересах западных банков к обмену, но, по мнению Костина, заплатить «какие-то серьезные деньги, а самим остаться с нулем» было бы «неправильно». Глава ВТБ отметил, что «формально» приобретение активов не попадает под действие указа, в банке считают, что должен быть соблюден «паритет интересов». «Мы покупать уже давно отказались, еще до введения санкций. Мы присматривались, но больше в познавательных целях. Так что нет, у нас нет планов», – подытожил Костин.
Американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (ей принадлежит Ситибанк) заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в апреле 2021 г. Летом 2021 г. Ситибанком интересовались также Альфа-банк и «Тинькофф», писал РБК. В марте 2022 г. Ситибанк принял решение о расширении периметра продажи бизнеса: помимо розничного бизнеса к продаже прибавили бизнес департамента коммерческого банка, а также заявили о сокращении операций и присутствия в стране, в частности остановили привлечение новых клиентов. В начале июня стало известно, что Citigroup ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия», писала Financial Times.
25 августа в пресс-службе Citigroup сообщили, что компания приняла решение свернуть свой розничный бизнес, а также бизнес по работе с МСП в России, и в ходе этого процесса она постарается продать некоторые портфели розничного бизнеса. Позднее «РБК» со ссылкой на два источника на финансовом рынке сообщил, что активом заинтересовался банк «Уралсиб».