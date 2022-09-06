Костин: ВТБ может купить кредитный портфель Citigroup только «задаром»

«У нас серьезно такая принципиальная позиция, она несколько даже расходится с позицией Центрального банка, хотя мы понимаем их позицию. У нас арестовали, заморозили, отстранили нас от руководства нашими загранбанками, это миллиарды долларов, миллиарды евро. И поэтому мы очень активно поддерживали принятие указа президента о запрете свободной продажи. Потому что спрос, конечно, на эти банки есть, но нам кажется, что здесь принцип взаимности должен быть, и я уже об этом высказывался», – пояснил позицию ВТБ Костин.