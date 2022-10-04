H&M приступил к закрытию магазинов в России

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и антироссийских санкций H&M сообщил о приостановке деятельности в стране. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из России, однако через месяц большая часть магазинов возобновила работу для продажи оставшихся товаров. В конце сентября ритейлер оценил издержки от ухода с российского рынка примерно в $184 млн, или 2,1 млрд шведских крон, сказано в отчете компании.