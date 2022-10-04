H&M приступил к закрытию магазинов в России
Шведский ритейлер H&M приступил к окончательному закрытию своих магазинов в России, пишут «РИА Новости». В магазинах, где еще остается товар, продолжаются распродажи.
«Например, в московском торговом центре "Каширская плаза" магазин, согласно объявлению, "окончательно закрыт". При этом в магазине на Сходненской покупателей предупреждают о том, что он будет закрыт 5 октября. На Тверской же флагман продолжает работать», — сказано в сообщении агентства.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что H&M начнет уход с российского рынка с закрытия магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока. В центральной части России бизнес будут сворачивать постепенно — в первую очередь закроются наименее рентабельные точки.
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и антироссийских санкций H&M сообщил о приостановке деятельности в стране. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из России, однако через месяц большая часть магазинов возобновила работу для продажи оставшихся товаров. В конце сентября ритейлер оценил издержки от ухода с российского рынка примерно в $184 млн, или 2,1 млрд шведских крон, сказано в отчете компании.
В начале сентября в сети появились сообщения о том, что магазины H&M закроются в России 30 ноября. Позже в пресс-службе компании отметили, что официальной даты закрытия пока что нет, а магазины продолжат работать до тех пор, пока большая часть вещей не будет распродана.
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