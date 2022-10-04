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H&M приступил к закрытию магазинов в России

Ведомости

Шведский ритейлер H&M приступил к окончательному закрытию своих магазинов в России, пишут «РИА Новости». В магазинах, где еще остается товар, продолжаются распродажи.

«Например, в московском торговом центре "Каширская плаза" магазин, согласно объявлению, "окончательно закрыт". При этом в магазине на Сходненской покупателей предупреждают о том, что он будет закрыт 5 октября. На Тверской же флагман продолжает работать», — сказано в сообщении агентства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что H&M начнет уход с российского рынка с закрытия магазинов в городах Сибири и Дальнего Востока. В центральной части России бизнес будут сворачивать постепенно — в первую очередь закроются наименее рентабельные точки.

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В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине и антироссийских санкций H&M сообщил о приостановке деятельности в стране. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из России, однако через месяц большая часть магазинов возобновила работу для продажи оставшихся товаров. В конце сентября ритейлер оценил издержки от ухода с российского рынка примерно в $184 млн, или 2,1 млрд шведских крон, сказано в отчете компании.

В начале сентября в сети появились сообщения о том, что магазины H&M закроются в России 30 ноября. Позже в пресс-службе компании отметили, что официальной даты закрытия пока что нет, а магазины продолжат работать до тех пор, пока большая часть вещей не будет распродана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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