РБК узнал о сокращении продаж феназепама в аптеках
Так, по данным агрегатора «Мегаптека», феназепам (международное непатентованное наименование – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) не продавался ни в одной из охватываемым агрегатором 25 000 аптек в 78 регионах РФ. В Москве препарат продается лишь в двух аптеках, при этом по цене, многократно превышающей установленную Росздравнадзором, ведомство проведет проверку.
Основной российский производитель препарата «Валента Фармацевтика» в последний раз вводила его в обращение в июне, всего за девять месяцев было введено в обращение 25 серий препарата в таблетках против 95 годом ранее. Розничные продажи снизились в 40 раз, оценили в компании.
В марте 2021 г. Минздрав ужесточил правила продажи феназепама. Ведомство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Это означает, что в любой момент в аптеку может прийти проверка со стороны контролирующих органов и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей, объяснял тогда «Ведомостям» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
Помимо этого Минздрав отдельно указал на то, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для реализации таких препаратов сети должны иметь отдельную лицензию, а у большинства компаний ее нет. В результате нововведений продавать препарат может лишь небольшая часть всех аптек в России. В «Валенте» пояснили РБК, что такая возможность сохранилась лишь у 1200 аптек против 40 000 до ужесточения правил.
Продажи успокоительных препаратов с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация в России, и по 25 сентября выросли в натуральном выражении на 38% по сравнению с аналогичным периодом августа, писали ранее «Ведомости». Причем продажи успокоительных препаратов и антидепрессантов растут весь последний год, отмечал Сергей Шуляк. По его словам, с января по август спрос на такие средства увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 8,4 млн упаковок. По данным ФОМа, после объявления в РФ частичной мобилизации доля россиян с тревожностью выросла почти в два раза.
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