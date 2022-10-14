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Бизнес

РБК узнал о сокращении продаж феназепама в аптеках

Ведомости

Предложение успокоительного препарата феназепам в российских аптеках в этом году снизилось в десятки раз, пишет РБК.

Так, по данным агрегатора «Мегаптека», феназепам (международное непатентованное наименование – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) не продавался ни в одной из охватываемым агрегатором 25 000 аптек в 78 регионах РФ. В Москве препарат продается лишь в двух аптеках, при этом по цене, многократно превышающей установленную Росздравнадзором, ведомство проведет проверку.

Основной российский производитель препарата «Валента Фармацевтика» в последний раз вводила его в обращение в июне, всего за девять месяцев было введено в обращение 25 серий препарата в таблетках против 95 годом ранее. Розничные продажи снизились в 40 раз, оценили в компании.

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В марте 2021 г. Минздрав ужесточил правила продажи феназепама. Ведомство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Это означает, что в любой момент в аптеку может прийти проверка со стороны контролирующих органов и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей, объяснял тогда «Ведомостям» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Помимо этого Минздрав отдельно указал на то, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для реализации таких препаратов сети должны иметь отдельную лицензию, а у большинства компаний ее нет. В результате нововведений продавать препарат может лишь небольшая часть всех аптек в России. В «Валенте» пояснили РБК, что такая возможность сохранилась лишь у 1200 аптек против 40 000 до ужесточения правил.

Продажи успокоительных препаратов с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация в России, и по 25 сентября выросли в натуральном выражении на 38% по сравнению с аналогичным периодом августа, писали ранее «Ведомости». Причем продажи успокоительных препаратов и антидепрессантов растут весь последний год, отмечал Сергей Шуляк. По его словам, с января по август спрос на такие средства увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 8,4 млн упаковок. По данным ФОМа, после объявления в РФ частичной мобилизации доля россиян с тревожностью выросла почти в два раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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