РБК узнал о сокращении продаж феназепама в аптеках

Продажи успокоительных препаратов с 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация в России, и по 25 сентября выросли в натуральном выражении на 38% по сравнению с аналогичным периодом августа, писали ранее «Ведомости». Причем продажи успокоительных препаратов и антидепрессантов растут весь последний год, отмечал Сергей Шуляк. По его словам, с января по август спрос на такие средства увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 8,4 млн упаковок. По данным ФОМа, после объявления в РФ частичной мобилизации доля россиян с тревожностью выросла почти в два раза.