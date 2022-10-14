Зарегистрировано новое юрлицо проекта «Сахалин –1»

Накануне правительство России постановило создать нового оператора проекта «Сахалин-1». Ему перейдут все права и обязанности нынешнего оператора проекта Exxon Neftegas Ltd. 11,5% долей в новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Оставшаяся доля иностранных участников (американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGC) в 80% пока что останется на балансе нового оператора. В течение месяца зарубежные компании должны будут согласиться на перерегистрацию долей в российской юрисдикции или отказаться от этого.