Зарегистрировано новое юрлицо проекта «Сахалин –1»
В Южно-Сахалинске зарегистрировано ООО «Сахалин-1» — юридическое лицо нового оператора одноименного проекта, следует из данных ЕГРЮЛ.
Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и «РН-шельф-Дальний Восток». Управлять юрлицом будет «Сахалинморнефтегаз-шельф».
Накануне правительство России постановило создать нового оператора проекта «Сахалин-1». Ему перейдут все права и обязанности нынешнего оператора проекта Exxon Neftegas Ltd. 11,5% долей в новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Оставшаяся доля иностранных участников (американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGC) в 80% пока что останется на балансе нового оператора. В течение месяца зарубежные компании должны будут согласиться на перерегистрацию долей в российской юрисдикции или отказаться от этого.
Проект «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов на российском шельфе. В рамках него разрабатываются три нефтегазоносных месторождения — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. «Роснефти» (через «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра») принадлежит 20% в проекте, ExxonMobil — 30%, Sodeco — 30%, а ONGC Videsh — 20%.
После начала спецоперации России на Украине прежний оператор проекта ExxonMobil объявил о выходе из «Сахалина-1» и отозвал своих сотрудников. Позже «Роснефть» сообщила, что американская компания без согласования начала постепенно сокращать добычу, а с 15 мая почти полностью прекратила деятельность.