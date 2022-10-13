Правительство создало нового оператора проекта «Сахалин-1»

Долей в 11,5% новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Оставшаяся доля иностранных участников (американской Exxon Mobil, японской Sodeco и индийской ONGC) в 80% пока что останется на балансе нового оператора. В течение месяца зарубежные компании должны будут согласиться на перерегистрацию долей в российской юрисдикции или отказаться от этого. До окончательного распределения долей управлять компанией «Сахалин-1» будет «Сахалинморнефтегаз-шельф».