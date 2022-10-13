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Правительство создало нового оператора проекта «Сахалин-1»

Ведомости

Правительство России постановило создать ООО «Сахалин-1» — нового оператора одноименного проекта. Компания зарегистрирована в Южно-Сахалинске, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. 

«Создать общество с ограниченной ответственностью “Сахалин-1” <...> Местом нахождения общества является город Южно-Сахалинск», — говорится в постановлении. Все права и обязанности нынешнего оператора проекта Exxon Neftegas Ltd перейдут новому оператору, зарегистрированному в России. 

Долей в 11,5% новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Оставшаяся доля иностранных участников (американской Exxon Mobil, японской Sodeco и индийской ONGC) в 80% пока что останется на балансе нового оператора. В течение месяца зарубежные компании должны будут согласиться на перерегистрацию долей в российской юрисдикции или отказаться от этого. До окончательного распределения долей управлять компанией «Сахалин-1» будет «Сахалинморнефтегаз-шельф».

Проект «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов на российском шельфе. В рамках него разрабатываются три нефтегазоносных месторождения — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. «Роснефти» (через «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра») принадлежит 20% в проекте, Exxon Mobil — 30%, Sodeco — 30%, а ONGC Videsh — 20%.

После начала спецоперации России на Украине прежний оператор проекта Exxon Mobil объявил о выходе из «Сахалина-1» и отозвал своих сотрудников. Позже «Роснефть» сообщила, что американская компания без согласования начала постепенно сокращать добычу, а с 15 мая почти полностью прекратила свою деятельность. 

7 октября президент России Владимир Путин поручил правительству создать нового российского оператора проекта «Сахалин-1». 11 октября в Госдуме сообщили, что общие потери бюджета от блокировки проекта «Сахалин-1» оператором Exxon Mobil составляют около 4 млрд руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных