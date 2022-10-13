Правительство создало нового оператора проекта «Сахалин-1»
Правительство России постановило создать ООО «Сахалин-1» — нового оператора одноименного проекта. Компания зарегистрирована в Южно-Сахалинске, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
«Создать общество с ограниченной ответственностью “Сахалин-1” <...> Местом нахождения общества является город Южно-Сахалинск», — говорится в постановлении. Все права и обязанности нынешнего оператора проекта Exxon Neftegas Ltd перейдут новому оператору, зарегистрированному в России.
Долей в 11,5% новой компании будет владеть «Сахалинморнефтегаз-шельф», еще 8,5% у АО «РН-Астра». Оставшаяся доля иностранных участников (американской Exxon Mobil, японской Sodeco и индийской ONGC) в 80% пока что останется на балансе нового оператора. В течение месяца зарубежные компании должны будут согласиться на перерегистрацию долей в российской юрисдикции или отказаться от этого. До окончательного распределения долей управлять компанией «Сахалин-1» будет «Сахалинморнефтегаз-шельф».
Проект «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов на российском шельфе. В рамках него разрабатываются три нефтегазоносных месторождения — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. «Роснефти» (через «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра») принадлежит 20% в проекте, Exxon Mobil — 30%, Sodeco — 30%, а ONGC Videsh — 20%.
После начала спецоперации России на Украине прежний оператор проекта Exxon Mobil объявил о выходе из «Сахалина-1» и отозвал своих сотрудников. Позже «Роснефть» сообщила, что американская компания без согласования начала постепенно сокращать добычу, а с 15 мая почти полностью прекратила свою деятельность.
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