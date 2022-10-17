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Бизнес

Производство автоматов АК-203 в Индии могут начать к концу года

Ведомости

В Индии до конца 2022 г. может начаться производство российских автоматов Калашникова АК-203, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Корве готов до конца 2022 года начать выпуск продукции. В наших планах – 100-процентная локализация производства легендарных российских автоматов в Индии», — заявил Михеев.

Производство автоматов АК-203 в Индии «Рособоронэкспорт» обсудит в ходе Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India 2022, которая пройдет с 18 по 22 октября в индийском городе Гандинагар.

В пресс-релизе «Рособоронэкспорта» сообщили, что у автоматов АК-203 улучшен переводчик режима стрельбы, а также обновлена крышка ствольной коробки. В компании отметили, что на этапе производства в оружие интегрированы планки Пикатинни, позволяющие удобно и легко смонтировать прицелы и тактические аксессуары.

В декабре 2021 года Россия и Индия подписали контракт о совместном выпуске 600 000 автоматов АК-203, производство которых будет реализовано на заводе в индийском городе Корва. В ноябре прошлого года сообщалось, что Индия начнет производить 700 000 автоматов Калашникова АК-203, а стоимость контракта, по которому страна закажет у России крупную партию оружия, оценивалась в $590 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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