Производство автоматов АК-203 в Индии могут начать к концу года
В Индии до конца 2022 г. может начаться производство российских автоматов Калашникова АК-203, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, говорится в сообщении пресс-службы организации.
«Завод по производству автоматов Калашникова АК-203 в Корве готов до конца 2022 года начать выпуск продукции. В наших планах – 100-процентная локализация производства легендарных российских автоматов в Индии», — заявил Михеев.
Производство автоматов АК-203 в Индии «Рособоронэкспорт» обсудит в ходе Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India 2022, которая пройдет с 18 по 22 октября в индийском городе Гандинагар.
В пресс-релизе «Рособоронэкспорта» сообщили, что у автоматов АК-203 улучшен переводчик режима стрельбы, а также обновлена крышка ствольной коробки. В компании отметили, что на этапе производства в оружие интегрированы планки Пикатинни, позволяющие удобно и легко смонтировать прицелы и тактические аксессуары.
В декабре 2021 года Россия и Индия подписали контракт о совместном выпуске 600 000 автоматов АК-203, производство которых будет реализовано на заводе в индийском городе Корва. В ноябре прошлого года сообщалось, что Индия начнет производить 700 000 автоматов Калашникова АК-203, а стоимость контракта, по которому страна закажет у России крупную партию оружия, оценивалась в $590 млн.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса