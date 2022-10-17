Производство автоматов АК-203 в Индии могут начать к концу года

В декабре 2021 года Россия и Индия подписали контракт о совместном выпуске 600 000 автоматов АК-203, производство которых будет реализовано на заводе в индийском городе Корва. В ноябре прошлого года сообщалось, что Индия начнет производить 700 000 автоматов Калашникова АК-203, а стоимость контракта, по которому страна закажет у России крупную партию оружия, оценивалась в $590 млн.