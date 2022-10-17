VK купила 25% разработчика системы автоматизации бизнеса из группы «Ланит»
В пресс-релизе уточняется, что интеграция решений VK и Goodt пройдет в три этапа. Сначала команды ускорят развитие Rostalent с целью масштабировать продукт на рынке. Затем произойдет формирование единой платформы HR-решений, и последний шаг заключается в выводе на рынок готовых HR-сценариев и продуктов на базе облачных решений компании VK.
Развитие решений для цифровизации бизнес-процессов в HR является причиной, по которой компании приняли решение объединить технологии и экспертизу, говорится в сообщении VK.
Rostalent — это HR Tech решение от Goodt, направленное на повышение эффективности и вовлеченности сотрудников, развитие лидерства, формирование команд и надежного кадрового резерва. Эта платформа позволяет автоматизировать процессы, связанные с управлением персоналом, а также повысить качество принятия решений на базе HR-аналитики.
В мае этого года стало известно, что VK и Goodt разработали для «Лукойла» платформу развития сотрудников. Решение включает внутрикорпоративный портал и систему «Управления эффективностью персонала» на основе HR-методологии компании.