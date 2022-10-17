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Бизнес

VK купила 25% разработчика системы автоматизации бизнеса из группы «Ланит»

Ведомости

VK стала владельцем 25% компании Goodt (входит в группу «Ланит»), которая занимается разработкой системы автоматизации бизнеса Rostalent, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В пресс-релизе уточняется, что интеграция решений VK и Goodt пройдет в три этапа. Сначала команды ускорят развитие Rostalent с целью масштабировать продукт на рынке. Затем произойдет формирование единой платформы HR-решений, и последний шаг заключается в выводе на рынок готовых HR-сценариев и продуктов на базе облачных решений компании VK.

Развитие решений для цифровизации бизнес-процессов в HR является причиной, по которой компании приняли решение объединить технологии и экспертизу, говорится в сообщении VK.

Rostalent — это HR Tech решение от Goodt, направленное на повышение эффективности и вовлеченности сотрудников, развитие лидерства, формирование команд и надежного кадрового резерва. Эта платформа позволяет автоматизировать процессы, связанные с управлением персоналом, а также повысить качество принятия решений на базе HR-аналитики.

В мае этого года стало известно, что VK и Goodt разработали для «Лукойла» платформу развития сотрудников. Решение включает внутрикорпоративный портал и систему «Управления эффективностью персонала» на основе HR-методологии компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных