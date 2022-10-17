VK купила 25% разработчика системы автоматизации бизнеса из группы «Ланит»

В пресс-релизе уточняется, что интеграция решений VK и Goodt пройдет в три этапа. Сначала команды ускорят развитие Rostalent с целью масштабировать продукт на рынке. Затем произойдет формирование единой платформы HR-решений, и последний шаг заключается в выводе на рынок готовых HR-сценариев и продуктов на базе облачных решений компании VK.