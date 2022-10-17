Владельцы сетей «Красного и белого» и «Бристоля» вышли из офшора
Владельцы кипрской компании Mercury Retail Group перевели 33 юрлица сети «Красное и белое», а также одно юрлицо сети «Бристоль» в прямое владение. По данным «СПАРК-Интерфакс», это случилось 14 октября.
Теперь собственниками этих ритейлеров являются челябинский бизнесмен и основатель «Красного и белого» Сергей Студенников (45%), миллиардер Игорь Кесаев (37%) и давний партнер последнего Сергей Кациев (8%). О том, что они являются владельцами этих сетей было известно и раньше. Но из новой структуры собственности «Красного и белого» и «Бристоля» следует, что у этих предпринимателей есть и другие партнеры. К примеру, 4% долей в этих сетях принадлежит Елене Соболевой, супруге Студенникова. Остальные 6% — у Владимира Туганова, Игоря Дзуева, Юрия Халтурина и Александра Кобзева.
Все эти люди давние партнеры по табачному бизнесу или члены их семей. В частности, Кобзев, Халтурин и Дзуев вместе с Кесаевым и Кациевым являются новыми владельцами компаний «Интернэшнл Тобакко Групп» и «Интернэшнл Тобакко Групп Волга», которая ранее принадлежала международной табачной компании Imperial Brands.
Халтурин и, предположительно, дочь Туганова Светлана — совладельцы «Меркурий пропертиз», в котором 45,8% принадлежит Кесаеву и 15% — Кациеву. А Дзуцев владеет крупным пакетом в ООО «Меркурий телеком». Кобзев входил в совет директоров ритейлера «Дикси», когда эта компания принадлежала группе «Меркурий» Кесаева и Кациева.
Первый магазин «Красное и Белое» Студенников открыл в Копейске (Челябинская область) в 2006 г. К 2018 г. сеть с выручкой в 301 млрд руб. занимала второе место в стране по числу торговых точек, обогнав «Магнит». Ближайшим конкурентом «Красного и Белого» была алкосеть «Бристоль», которую с 2012 г. развивали Кесаев и Кациев. В 2019 г. эти активы был объединены в компанию Mercury Retail Group Ltd с регистрацией на Кипре.