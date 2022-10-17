Владельцы сетей «Красного и белого» и «Бристоля» вышли из офшора

Теперь собственниками этих ритейлеров являются челябинский бизнесмен и основатель «Красного и белого» Сергей Студенников (45%), миллиардер Игорь Кесаев (37%) и давний партнер последнего Сергей Кациев (8%). О том, что они являются владельцами этих сетей было известно и раньше. Но из новой структуры собственности «Красного и белого» и «Бристоля» следует, что у этих предпринимателей есть и другие партнеры. К примеру, 4% долей в этих сетях принадлежит Елене Соболевой, супруге Студенникова. Остальные 6% — у Владимира Туганова, Игоря Дзуева, Юрия Халтурина и Александра Кобзева.