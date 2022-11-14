Forbes назвал Ozon самой популярной российской франшизой
Ритейлер Ozon стал самой популярной франшизой среди предпринимателей по итогам первых девяти месяцев 2022 г., об этом сообщил Forbes. С начала года в России было открыто 2650 партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
Второй по популярности франшизой стала сеть продуктовых магазинов «Авокадо». Число торговых точек под вывеской этого бренда увеличилось на 1230 с начала года.
По данным Franshiza.ru, по итогам прошлого года оборот рынка франчайзинга вырос на 15% до 2,4 трлн руб., также на 11,3% по сравнению с 2021 г. увеличилось число брендов франшиз, сейчас в России работает 3095 брендов. По словам руководителя каталога Franshiza.ru Анны Рождественской, интерес к франшизам зависит от геополитической ситуации в стране.
В частности, в марте он сократился на треть, тогда многие «выбрали выжидательную тактику и не были готовы инвестировать в новые проекты», уточнила Рождественская. Летом активность на рынке возобновилась, однако после объявления частичной мобилизации в стране 21 сентября большинство переговоров оказалось заморожено.
Помимо этого до минимального уровня был снижен интерес к франшизам, которые работали на территории торговых центров. Такая тенденция связана с уходом из торговых центров ключевых арендаторов, считает Рождественская. Снижение интереса также связано с тем, что экономически активное население в возрасте от 25 до 45 лет, которое является «целевым ядром покупателей франшиз», выехало за пределы России, отметила она.
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, после чего среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. 4 октября в МВД Казахстана сообщили, что после 21 сентября границу с республикой пересекли около 200 000 россиян. В Финляндию въехали 60 000 россиян. Позже Forbes сообщил, что из России после объявления частичной мобилизации могли уехать порядка 700 000 человек. Однако в Кремле эту информацию опровергли и назвали ее «уткой».
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