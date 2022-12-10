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«Газпром» заявил об установлении рекорда суточных поставок газа в Китай

Ведомости

Российская компания «Газпром» 9 декабря установила исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале.

«Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — говорится в сообщении.

Компания, как отмечается, пошла навстречу Китаю, который попросил увеличить суточные поставки энергоносителей в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 г.

«Газпром» поставляет трубопроводный газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. По данным «РИА Новости», в 2020 г. поставки газа на китайский рынок составили 4,1 млрд куб. м, а в 2021 г. — 10,4 млрд куб. м. Как отмечает агентство, в 2025 г. ожидается выход на проектную годовую мощность в 38 млрд куб. м.

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4 февраля «Газпром» и китайская нефтегазовая компания CNPC подписали долгосрочный договор о поставках природного газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Отмечалось, что после выхода проекта на полную мощность поставки российского трубопроводного газа в Китай вырастут на 10 млрд куб. м. Их объем достигнет в общей сложности 48 млрд куб. м в год, включая поставки по газопроводу «Сила Сибири».

В конце ноября вице-президент CNPC Хуан Юнчжан призвал увеличить поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «Следует неуклонно повышать поставки газа из России в Китай по восточному маршруту. Стороны продолжают сотрудничество по данному направлению, используя все его преимущества, укрепляя и углубляя деловое сотрудничество», — заявил Юнчжан.

«Газпром» за 11 месяцев добыл 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4%, или на 90,8 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщала компания 1 декабря. Ключевым фактором сокращения спроса на газ монополия называла снижение потребления в Евросоюзе. Спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7%, сообщал «Газпром». Поставки трубопроводного газа (компания имеет монопольное право на его продажу за рубеж) в страны дальнего зарубежья, т. е. в Европу, Турцию и Китай, составили 95,2 млрд куб. м – на 44,5% меньше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных