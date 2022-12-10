«Газпром» заявил об установлении рекорда суточных поставок газа в Китай
Российская компания «Газпром» 9 декабря установила исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале.
«Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — говорится в сообщении.
Компания, как отмечается, пошла навстречу Китаю, который попросил увеличить суточные поставки энергоносителей в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 г.
«Газпром» поставляет трубопроводный газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. По данным «РИА Новости», в 2020 г. поставки газа на китайский рынок составили 4,1 млрд куб. м, а в 2021 г. — 10,4 млрд куб. м. Как отмечает агентство, в 2025 г. ожидается выход на проектную годовую мощность в 38 млрд куб. м.
4 февраля «Газпром» и китайская нефтегазовая компания CNPC подписали долгосрочный договор о поставках природного газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Отмечалось, что после выхода проекта на полную мощность поставки российского трубопроводного газа в Китай вырастут на 10 млрд куб. м. Их объем достигнет в общей сложности 48 млрд куб. м в год, включая поставки по газопроводу «Сила Сибири».
В конце ноября вице-президент CNPC Хуан Юнчжан призвал увеличить поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «Следует неуклонно повышать поставки газа из России в Китай по восточному маршруту. Стороны продолжают сотрудничество по данному направлению, используя все его преимущества, укрепляя и углубляя деловое сотрудничество», — заявил Юнчжан.
«Газпром» за 11 месяцев добыл 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4%, или на 90,8 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщала компания 1 декабря. Ключевым фактором сокращения спроса на газ монополия называла снижение потребления в Евросоюзе. Спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7%, сообщал «Газпром». Поставки трубопроводного газа (компания имеет монопольное право на его продажу за рубеж) в страны дальнего зарубежья, т. е. в Европу, Турцию и Китай, составили 95,2 млрд куб. м – на 44,5% меньше, чем годом ранее.