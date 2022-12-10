«Газпром» заявил об установлении рекорда суточных поставок газа в Китай

«Газпром» за 11 месяцев добыл 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4%, или на 90,8 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщала компания 1 декабря. Ключевым фактором сокращения спроса на газ монополия называла снижение потребления в Евросоюзе. Спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7%, сообщал «Газпром». Поставки трубопроводного газа (компания имеет монопольное право на его продажу за рубеж) в страны дальнего зарубежья, т. е. в Европу, Турцию и Китай, составили 95,2 млрд куб. м – на 44,5% меньше, чем годом ранее.