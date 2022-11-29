В CNPC призвали нарастить поставки российского газа в Китай
Вице-президент китайской нефтегазовой компании CNPC Хуан Юнчжан призвал увеличить поставки газа из России в Китай по восточному маршруту, то есть по газопроводу «Сила Сибири». Об этом он заявил на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме, который состоялся 29 ноября в Москве, передают «РИА Новости».
«Следует неуклонно повышать поставки газа из России в Китай по восточному маршруту. Стороны продолжают сотрудничество по данному направлению, используя все его преимущества, укрепляя и углубляя деловое сотрудничество», — заявил Юнчжан. Он также считает важным усиливать научно-техническое направление. По его словам, это необходимо для повышения качества совместной работы России и Китая в нефтегазовой сфере. Кроме этого, Юнчжан призвал развивать сотрудничество двух стран в области зеленой и низкоуглеродной энергетики.
«Газпром» поставляет трубопроводный газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. По данным «РИА Новости», в 2020 г. поставки газа на китайский рынок составили 4,1 млрд куб. м, а в 2021 г. — 10,4 млрд куб. м. Как отмечает агентство, в 2025 г. ожидается выход на проектную годовую мощность в 38 млрд куб. м.
4 февраля «Газпром» и CNPC подписали долгосрочный договор о поставках природного газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Отмечалось, что после выхода проекта на полную мощность поставки российского трубопроводного газа в Китай вырастут на 10 млрд куб. м. Их объем достигнет в общей сложности 48 млрд куб. м в год, включая поставки по газопроводу «Сила Сибири».
«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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