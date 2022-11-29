В CNPC призвали нарастить поставки российского газа в Китай

«Следует неуклонно повышать поставки газа из России в Китай по восточному маршруту. Стороны продолжают сотрудничество по данному направлению, используя все его преимущества, укрепляя и углубляя деловое сотрудничество», — заявил Юнчжан. Он также считает важным усиливать научно-техническое направление. По его словам, это необходимо для повышения качества совместной работы России и Китая в нефтегазовой сфере. Кроме этого, Юнчжан призвал развивать сотрудничество двух стран в области зеленой и низкоуглеродной энергетики.