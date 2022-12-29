ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафона» и Tele2

В ФАС пояснили, что начали проверку из-за обращений граждан о повышении стоимости услуг операторов. Так, Tele2 планирует увеличить стоимость тарифов, цена которых в 2022 г. уже изменялась, а также услуг, которые в этом году еще не дорожали. В ФАС заявили, что проверят обоснованность решения компании в первом случае. Повышение цен на услуги, стоимость которых не изменялась в этом году, в службе назвали обоснованным.