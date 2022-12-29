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ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафона» и Tele2

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала очередное расследование повышения тарифов операторами связи «Мегафон» и Tele2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«В случае если служба установит, что очередное повышение тарифов необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело», — говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что начали проверку из-за обращений граждан о повышении стоимости услуг операторов. Так, Tele2 планирует увеличить стоимость тарифов, цена которых в 2022 г. уже изменялась, а также услуг, которые в этом году еще не дорожали. В ФАС заявили, что проверят обоснованность решения компании в первом случае. Повышение цен на услуги, стоимость которых не изменялась в этом году, в службе назвали обоснованным. 

Отмечается, что «Мегафон» даже не уведомил ФАС о готовящемся повышении тарифов. В связи с этим ведомство направило оператору запрос и начало расследование.  

Позже в пресс-службе «Мегафона» заявили, что не получали уведомления от антимонопольного регулятора. «Мы не получали официального запроса от ФАС. Мы проинформируем ФАС в сроки, установленные методическими рекомендациями ведомства», — сказали в компании.

27 декабря «Ведомости» писали, что абоненты «Мегафона» и Tele2 получили уведомления от операторов связи о повышении тарифов. Одного из клиентов «Мегафон» предупредил об увеличении стоимости обслуживания на 32,5 руб. до 357,5 руб. в месяц. Другой абонент получил сообщение о повышении тарифа на на 55 руб. до 595 руб.

В тот же день ФАС признала «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства по другому делу. Ведомство сделало вывод, что компания необоснованно увеличила цены на услуги в мае 2022 г. 

В ведомстве уточнили, что выдали оператору связи предписание, чтобы компания снизила стоимость услуг «до экономически обоснованного уровня». Размер штрафа для «Мегафона» может составить от 300 000 до 1 млн руб. 

Летом 2022 г. ФАС уже проверяла обоснованность роста цен на услуги Tele2. Тогда оператор не стал дожидаться решения службы и меньше чем через сутки после начала расследования отказался от резкого повышения тарифов. В компании уточнили, что поднимут цены не более чем на 50 руб.

Ранее по теме: Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных