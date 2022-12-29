ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафона» и Tele2
«В случае если служба установит, что очередное повышение тарифов необоснованно, ведомство вправе возбудить антимонопольное дело», — говорится в сообщении.
В ФАС пояснили, что начали проверку из-за обращений граждан о повышении стоимости услуг операторов. Так, Tele2 планирует увеличить стоимость тарифов, цена которых в 2022 г. уже изменялась, а также услуг, которые в этом году еще не дорожали. В ФАС заявили, что проверят обоснованность решения компании в первом случае. Повышение цен на услуги, стоимость которых не изменялась в этом году, в службе назвали обоснованным.
Отмечается, что «Мегафон» даже не уведомил ФАС о готовящемся повышении тарифов. В связи с этим ведомство направило оператору запрос и начало расследование.
Позже в пресс-службе «Мегафона» заявили, что не получали уведомления от антимонопольного регулятора. «Мы не получали официального запроса от ФАС. Мы проинформируем ФАС в сроки, установленные методическими рекомендациями ведомства», — сказали в компании.
27 декабря «Ведомости» писали, что абоненты «Мегафона» и Tele2 получили уведомления от операторов связи о повышении тарифов. Одного из клиентов «Мегафон» предупредил об увеличении стоимости обслуживания на 32,5 руб. до 357,5 руб. в месяц. Другой абонент получил сообщение о повышении тарифа на на 55 руб. до 595 руб.
В тот же день ФАС признала «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства по другому делу. Ведомство сделало вывод, что компания необоснованно увеличила цены на услуги в мае 2022 г.
В ведомстве уточнили, что выдали оператору связи предписание, чтобы компания снизила стоимость услуг «до экономически обоснованного уровня». Размер штрафа для «Мегафона» может составить от 300 000 до 1 млн руб.
Летом 2022 г. ФАС уже проверяла обоснованность роста цен на услуги Tele2. Тогда оператор не стал дожидаться решения службы и меньше чем через сутки после начала расследования отказался от резкого повышения тарифов. В компании уточнили, что поднимут цены не более чем на 50 руб.