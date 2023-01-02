В Дубае отменили налог в 30% на продажу алкоголя
Власти Дубая приняли решение временно отменить высокий налог в 30% на продажу алкоголя для развития местного бизнеса и туризма, сообщил Bloomberg.
В ОАЭ запрещена продажа алкоголя мусульманам, поэтому шаг нацелен в первую очередь на туристов и проживающих в стране иностранцев, составляющих свыше 80% от десятимиллионного населения государства. Как отмечает агентство, высокие цены заставляли многих жителей ездить за алкоголем в соседние эмираты, где цены намного ниже. Один из двух дистрибуторов алкоголя в Дубае – Maritime and Mercantile International – уже разместил рекламу с призывом отказаться от таких поездок. African & Eastern, другой дистрибутор, также снизил цены.
Вместе с отменой налога бесплатным становится и получение лицензии на покупку алкоголя, которая ранее стоила $70 (ее получение по-прежнему остается обязательным). Мера вводится в режиме эксперимента на один год, при этом НДС с продажи спиртного в размере 5% продолжит взиматься.
Как отмечает Bloomberg, алкоголь до сих пор полностью запрещен в Саудовской Аравии, а в других странах региона, например в Катаре и Омане, облагается высокими налогами.