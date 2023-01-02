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В Дубае отменили налог в 30% на продажу алкоголя

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Власти Дубая приняли решение временно отменить высокий налог в 30% на продажу алкоголя для развития местного бизнеса и туризма, сообщил Bloomberg.

В ОАЭ запрещена продажа алкоголя мусульманам, поэтому шаг нацелен в первую очередь на туристов и проживающих в стране иностранцев, составляющих свыше 80% от десятимиллионного населения государства. Как отмечает агентство, высокие цены заставляли многих жителей ездить за алкоголем в соседние эмираты, где цены намного ниже. Один из двух дистрибуторов алкоголя в Дубае – Maritime and Mercantile International – уже разместил рекламу с призывом отказаться от таких поездок. African & Eastern, другой дистрибутор, также снизил цены.

Вместе с отменой налога бесплатным становится и получение лицензии на покупку алкоголя, которая ранее стоила $70 (ее получение по-прежнему остается обязательным). Мера вводится в режиме эксперимента на один год, при этом НДС с продажи спиртного в размере 5% продолжит взиматься.

Как отмечает Bloomberg, алкоголь до сих пор полностью запрещен в Саудовской Аравии, а в других странах региона, например в Катаре и Омане, облагается высокими налогами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных