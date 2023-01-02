В Дубае отменили налог в 30% на продажу алкоголя

В ОАЭ запрещена продажа алкоголя мусульманам, поэтому шаг нацелен в первую очередь на туристов и проживающих в стране иностранцев, составляющих свыше 80% от десятимиллионного населения государства. Как отмечает агентство, высокие цены заставляли многих жителей ездить за алкоголем в соседние эмираты, где цены намного ниже. Один из двух дистрибуторов алкоголя в Дубае – Maritime and Mercantile International – уже разместил рекламу с призывом отказаться от таких поездок. African & Eastern, другой дистрибутор, также снизил цены.