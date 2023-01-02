В ряде белорусских магазинов и на АЗС произошел сбой в работе кассового оборудования

Издание отмечает, что сегодня в стране не работали в том числе более 50 заправок «Белоруснефти». Трудности с оплатой также возникли в сетях магазинов «Остров чистоты и вкуса», «Спортмастер» и др. При этом некоторые торговые объекты просто не могли принимать оплату по безналичному расчету, другие и вовсе не смогли открыться.