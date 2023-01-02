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В ряде белорусских магазинов и на АЗС произошел сбой в работе кассового оборудования

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Сбой кассового оборудования парализовал работу ряда магазинов и АЗС по всей Белоруссии, сообщает «Sputnik Беларусь». По данным министерства антимонопольного регулирования и торговли страны, причиной стал сбой в работе программного обеспечения компании «Туссон».

«По нашим данным, произошел сбой в программном обеспечении компании "Туссон", которая обслуживает на нашем рынке часть кассового оборудования. Проблема выявлена, и инженерная служба уже работает над ее устранением», — рассказали в ведомстве.

Издание отмечает, что сегодня в стране не работали в том числе более 50 заправок «Белоруснефти». Трудности с оплатой также возникли в сетях магазинов «Остров чистоты и вкуса», «Спортмастер» и др. При этом некоторые торговые объекты просто не могли принимать оплату по безналичному расчету, другие и вовсе не смогли открыться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных