«АвтоВАЗ» может начать выпуск электромобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге
«Президент "АвтоВАЗа" подчеркнул, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе компании в комментарии ТАСС, речь идет о новых проектах, в том числе электромобиле «е-Нива», разработку которого ведет оборонный концерн «Алмаз-Антей».
Соколов также подтвердил планы компании начать на новой площадке в Санкт-Петербурге производство нескольких моделей автомобилей Lada во втором полугодии 2023 г. и их дальнейшей локализации в 2024-2026 гг.
Электромобиль E-Neva был впервые представлен на публике в виде ходового макета летом 2022 г. Шасси для него разработал Обуховский завод, входящий в концерн ВКО «Алмаз-Антей», кузов – Санкт-Петербургский Политех. Электрокар длиной 4,5 м приводят в движение два электромотора (на передней и задней оси) суммарной мощностью 435 л.с. Это позволяет машине разгоняться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Работы по проекту «Алмаз-Антей» проводит полностью за свой счет. По словам источника «Ведомостей», близкого к проекту, предприятие во второй половине прошлого года начало подыскивать подходящую площадку для выпуска электрокара.
11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ».
Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Как писали «Ведомости», Nissan продала свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.
В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ. 9 декабря вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что завод возобновит производство в 2023 г. под управлением «АвтоВАЗа». В конце декабря Соколов сообщил, что завод станет площадкой для производства автомобилей Lada.