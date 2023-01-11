«АвтоВАЗ» может начать выпуск электромобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Электромобиль E-Neva был впервые представлен на публике в виде ходового макета летом 2022 г. Шасси для него разработал Обуховский завод, входящий в концерн ВКО «Алмаз-Антей», кузов – Санкт-Петербургский Политех. Электрокар длиной 4,5 м приводят в движение два электромотора (на передней и задней оси) суммарной мощностью 435 л.с. Это позволяет машине разгоняться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Работы по проекту «Алмаз-Антей» проводит полностью за свой счет. По словам источника «Ведомостей», близкого к проекту, предприятие во второй половине прошлого года начало подыскивать подходящую площадку для выпуска электрокара.