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Бизнес

«АвтоВАЗ» может начать выпуск электромобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Ведомости

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» готов рассматривать дополнительные проекты для мощностей бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, в частности, возможен выпуск электромобиля. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов, передает пресс-служба «АвтоВАЗа».

«Президент "АвтоВАЗа" подчеркнул, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля», – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе компании в комментарии ТАСС, речь идет о новых проектах, в том числе электромобиле «е-Нива», разработку которого ведет оборонный концерн «Алмаз-Антей».

Соколов также подтвердил планы компании начать на новой площадке в Санкт-Петербурге производство нескольких моделей автомобилей Lada во втором полугодии 2023 г. и их дальнейшей локализации в 2024-2026 гг.

Электромобиль E-Neva был впервые представлен на публике в виде ходового макета летом 2022 г. Шасси для него разработал Обуховский завод, входящий в концерн ВКО «Алмаз-Антей», кузов – Санкт-Петербургский Политех. Электрокар длиной 4,5 м приводят в движение два электромотора (на передней и задней оси) суммарной мощностью 435 л.с. Это позволяет машине разгоняться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Работы по проекту «Алмаз-Антей» проводит полностью за свой счет. По словам источника «Ведомостей», близкого к проекту, предприятие во второй половине прошлого года начало подыскивать подходящую площадку для выпуска электрокара.

11 октября Минпромторг сообщил о передаче 100% активов Nissan в России «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в том числе завода в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Уточнялось, что послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься «АвтоВАЗ».

Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих шести лет. Как писали «Ведомости», Nissan продала свое имущество в России НАМИ за один евро. Чтобы выкупить активы обратно, компании потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа или его партнера в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.

В конце ноября завод перешел в собственность НАМИ. 9 декабря вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что завод возобновит производство в 2023 г. под управлением «АвтоВАЗа». В конце декабря Соколов сообщил, что завод станет площадкой для производства автомобилей Lada.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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