В Крыму разработают электромобиль на базе «буханки»

По его данным, ранее «Элькафа» выиграла грант в Фонде развития инноваций на разработку батареи для электромобиля, который, как ожидается, испытают в условиях горного и степного Крыма. Трансмиссия у него будет полностью электрической, при этом в отсек двигателя могут устанавливать топливный генератор на случай, если электромобиль отправляется в места, где нет зарядки.