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В Крыму разработают электромобиль на базе «буханки»

Ведомости

В Крыму научно-производственное предприятие «Элькафа» разработает и представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 с электродвигателем, сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия в комментарии ТАСС.

«Донором» взяли УАЗ «буханку» для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом... Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт», – сказал Демурия.

По его данным, ранее «Элькафа» выиграла грант в Фонде развития инноваций на разработку батареи для электромобиля, который, как ожидается, испытают в условиях горного и степного Крыма. Трансмиссия у него будет полностью электрической, при этом в отсек двигателя могут устанавливать топливный генератор на случай, если электромобиль отправляется в места, где нет зарядки.

Первый серийный автомобиль УАЗ-450 — так называемая «буханка» – сошел с конвейера Ульяновского автозавода 31 января 1958 г. Семейство УАЗ-450 выпускалось до 1965 г.,было изготовлено около 55 000 машин. В 1965 г. УАЗ-450 сменили на модернизированную модель УАЗ-452. В 70-х гг. завод пытался выпускать электромобили на базе «буханки», было сделано около 100 штук. В 2007 г. легендарную «буханку» в очередной раз модернизировали для поставок 2304 санитарных машин в регионы России в рамках национального проекта «Здоровье».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных