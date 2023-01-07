В Крыму разработают электромобиль на базе «буханки»
В Крыму научно-производственное предприятие «Элькафа» разработает и представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 с электродвигателем, сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия в комментарии ТАСС.
«Донором» взяли УАЗ «буханку» для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобили. Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом... Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт», – сказал Демурия.
По его данным, ранее «Элькафа» выиграла грант в Фонде развития инноваций на разработку батареи для электромобиля, который, как ожидается, испытают в условиях горного и степного Крыма. Трансмиссия у него будет полностью электрической, при этом в отсек двигателя могут устанавливать топливный генератор на случай, если электромобиль отправляется в места, где нет зарядки.
Первый серийный автомобиль УАЗ-450 — так называемая «буханка» – сошел с конвейера Ульяновского автозавода 31 января 1958 г. Семейство УАЗ-450 выпускалось до 1965 г.,было изготовлено около 55 000 машин. В 1965 г. УАЗ-450 сменили на модернизированную модель УАЗ-452. В 70-х гг. завод пытался выпускать электромобили на базе «буханки», было сделано около 100 штук. В 2007 г. легендарную «буханку» в очередной раз модернизировали для поставок 2304 санитарных машин в регионы России в рамках национального проекта «Здоровье».