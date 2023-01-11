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Мантуров заявил о поставке «Аэрофлоту» 63 отечественных самолетов до 2025 года

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В течение ближайших трех лет «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) поставит авиакомпании «Аэрофлот» 63 отечественных самолета, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным, передают «РИА Новости».

«В 2023-2025 гг. запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных "Суперджета", 18 МС-21 и 11 Ту-214», — заявил Мантуров.

Осенью 2022 г. на Восточном экономическом форуме «Аэрофлот» и ОАК подписали соглашение о поставках 339 самолетов. Согласно договору, на условиях аренды с 2023 по 2030 г. «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214. Отмечалось, что первые два Superjet авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024-м запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214.

26 декабря стало известно, что в 2023 г. правительство выделит почти 900 млн руб. ОАК на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В октябре сообщалось, что кабмин направит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21.

Летом прошлого года правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. На реализацию новой программы, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, будет выделено более 770 млрд руб. Из них свыше 150 млрд руб. направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний в размере 100 млрд руб., утвержденное Путиным в апреле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных