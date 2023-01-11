Мантуров заявил о поставке «Аэрофлоту» 63 отечественных самолетов до 2025 года

Осенью 2022 г. на Восточном экономическом форуме «Аэрофлот» и ОАК подписали соглашение о поставках 339 самолетов. Согласно договору, на условиях аренды с 2023 по 2030 г. «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214. Отмечалось, что первые два Superjet авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024-м запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214.