Во «Вкусно — и точка» объяснили регистрацию товарного знака в Казахстане
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане с целью защиты бренда, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда», — сообщили в компании.
Ранее сегодня стало известно, что владелец «Вкусно — и точка» ООО «Система ПБО» подало заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане. «Интерфакс Казахстан» со ссылкой на департамент по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции республики сообщил, что сейчас заявка находится на рассмотрении экспертной организации.
Представитель пресс-службы «Вкусно — и точка» 9 января сообщал, что компания пока не планирует выход в Казахстан после ухода McDonald’s.
О том, что McDonald’s принял решение свернуть бизнес в Казахстане «из-за ограничений в поставках», стало известно 5 января. Об этом сообщила управляющая компания ТОО «Food Solutions KZ». По информации Bloomberg, одной из причин стала невозможность закупать мясо в России. У местных или европейских поставщиков приобретать его оказалось также невыгодным из-за высоких цен и расходов на транспортировку, которые привели бы к ведению бизнеса в убыток.
McDonald’s с 14 марта 2022 г. закрыл свои рестораны в России, а 16 мая 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня 2022 г. в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.