РБК: занимающий около 50% рынка POS-терминалов поставщик может уйти из России
По информации источников РБК на платежном рынке, компания планирует завершить все операции в РФ до 1 марта, при этом контракты с сотрудниками действуют до 15 февраля. Техническая поддержка POS-терминалов продолжится до конца марта.
По данным ЦБ, в России на конец III квартала 2022 г. использовалось около 4 млн POS-терминалов, Ingenico же еще в 2018 г. говорила о производстве в РФ 1,5 млн таких устройств, в 2019 г. оно было перенесено во Вьетнам. Терминалы французской компании при этом занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. По оценке поставщика платежных решений INPAS Ильи Коробова, доля Ingenico на российском рынке составляет около 50%, после ее ухода возникнут проблемы с ремонтом терминалов и техподдержкой ПО. Реальны риски того, что терминалы компании будут работать «до первой поломки», предупреждает он. Альтернативами продукции Ingenico являются в основном азиатские вендоры, добавил Коробов.
Как отмечает РБК, в ЕГРЮЛ есть два ООО «Инженико», являющихся собственностью иностранных юрлиц. Одно из них занимается разработкой ПО и на 100% принадлежит Ingenico Group. Во втором же, занимающемся оптовой торговлей оборудованием, сейчас назначен ликвидатор, чьи фамилия и инициалы совпадают с именем человека, представлявшего интересы первой компании в суде.
После начала спецоперации на Украине многие крупные западные компании объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и др.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя.