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Бизнес

РБК: занимающий около 50% рынка POS-терминалов поставщик может уйти из России

Ведомости

Французская компания Ingenico, занимающаяся производством терминалов для приема банковских карт, может уйти из России уже в марте этого года, выяснил РБК.

По информации источников РБК на платежном рынке, компания планирует завершить все операции в РФ до 1 марта, при этом контракты с сотрудниками действуют до 15 февраля. Техническая поддержка POS-терминалов продолжится до конца марта.

По данным ЦБ, в России на конец III квартала 2022 г. использовалось около 4 млн POS-терминалов, Ingenico же еще в 2018 г. говорила о производстве в РФ 1,5 млн таких устройств, в 2019 г. оно было перенесено во Вьетнам. Терминалы французской компании при этом занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. По оценке поставщика платежных решений INPAS Ильи Коробова, доля Ingenico на российском рынке составляет около 50%, после ее ухода возникнут проблемы с ремонтом терминалов и техподдержкой ПО. Реальны риски того, что терминалы компании будут работать «до первой поломки», предупреждает он. Альтернативами продукции Ingenico являются в основном азиатские вендоры, добавил Коробов.

Как отмечает РБК, в ЕГРЮЛ есть два ООО «Инженико», являющихся собственностью иностранных юрлиц. Одно из них занимается разработкой ПО и на 100% принадлежит Ingenico Group. Во втором же, занимающемся оптовой торговлей оборудованием, сейчас назначен ликвидатор, чьи фамилия и инициалы совпадают с именем человека, представлявшего интересы первой компании в суде.

После начала спецоперации на Украине многие крупные западные компании объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и др.

После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных