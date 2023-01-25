В Астрахани сообщили об угрозе закрытия трех крупных производителей черной икры
Крупные астраханские производители черной икры могут прекратить свою деятельность из-за требования прокуратуры убрать хозяйства с территории гидротехнических сооружений, на которых они расположены. Речь идет о рыбоводческих хозяйствах «Белуга», «Раскат» и «Акватрейд», сообщил на совещании губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«По результатам проверки Южной транспортной прокуратуры вынесено решение убрать хозяйства с территории гидротехнических сооружений, на которых они расположены», — сказал глава региона (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, компании занимаются рыбоводством более 20 лет, в год они выращивают около 1300 т рыбы и 15 т черной икры. Бабушкин уточнил, что в общей сложности хозяйства перечисляют в бюджет области почти 100 млн руб. налогов.
Губернатор заявил, что перенос стада осетровых с территории шлюзов, которые арендуют компании, приведет к потерям поголовья и поставит под угрозу дальнейшее производство рыбы и икры.
Найти решение проблемы Бабушкин поручил министру сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслану Пашаеву. Тот пообещал разработать план спасения предприятий в течение недели.