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В Астрахани сообщили об угрозе закрытия трех крупных производителей черной икры

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Крупные астраханские производители черной икры могут прекратить свою деятельность из-за требования прокуратуры убрать хозяйства с территории гидротехнических сооружений, на которых они расположены. Речь идет о рыбоводческих хозяйствах «Белуга», «Раскат» и «Акватрейд», сообщил на совещании губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«По результатам проверки Южной транспортной прокуратуры вынесено решение убрать хозяйства с территории гидротехнических сооружений, на которых они расположены», — сказал глава региона (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, компании занимаются рыбоводством более 20 лет, в год они выращивают около 1300 т рыбы и 15 т черной икры. Бабушкин уточнил, что в общей сложности хозяйства перечисляют в бюджет области почти 100 млн руб. налогов.

Губернатор заявил, что перенос стада осетровых с территории шлюзов, которые арендуют компании, приведет к потерям поголовья и поставит под угрозу дальнейшее производство рыбы и икры.

Найти решение проблемы Бабушкин поручил министру сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслану Пашаеву. Тот пообещал разработать план спасения предприятий в течение недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных