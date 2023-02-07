Boeing сократит 2000 сотрудников

27 января агентство Reuters писало, что в 2023 г. Boeing наймет порядка 10 000 новых сотрудников, что на 40% ниже данных прошлого года. Такое решение было принято в целях оптимизации работы: в компании делают больший уклон в пользу проектировщиков и производителей самолетов, а не работников вспомогательных подразделений.