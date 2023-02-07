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Boeing сократит 2000 сотрудников

Ведомости

Американская авиастроительная компания Boeing планирует сократить около 2000 сотрудников в 2023 г., об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на старшего директора по коммуникациям Boeing Майка Фридмана.

По его словам, в первую очередь сокращения затронут финансовый департамент и отдел кадров. Часть функций уволенных сотрудников будет передана на аутсорсинг индийской компании Tata Consulting Services.

27 января агентство Reuters писало, что в 2023 г. Boeing наймет порядка 10 000 новых сотрудников, что на 40% ниже данных прошлого года. Такое решение было принято в целях оптимизации работы: в компании делают больший уклон в пользу проектировщиков и производителей самолетов, а не работников вспомогательных подразделений.

6 февраля о большом сокращении также заявила американская компьютерная компания Dell. Bloomberg написал, что корпорация сократит 6650 сотрудников – 5% от своего штата. Также в январе компания Microsoft заявила о сокращении 10 000 сотрудников до конца III квартала 2023 г. В ноябре 2022 г. другая американская компания HP сообщила об увольнении 6000 человек.

Ранее по теме: Dell сократит более 6600 сотрудников
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных