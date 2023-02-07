Boeing сократит 2000 сотрудников
Американская авиастроительная компания Boeing планирует сократить около 2000 сотрудников в 2023 г., об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на старшего директора по коммуникациям Boeing Майка Фридмана.
По его словам, в первую очередь сокращения затронут финансовый департамент и отдел кадров. Часть функций уволенных сотрудников будет передана на аутсорсинг индийской компании Tata Consulting Services.
27 января агентство Reuters писало, что в 2023 г. Boeing наймет порядка 10 000 новых сотрудников, что на 40% ниже данных прошлого года. Такое решение было принято в целях оптимизации работы: в компании делают больший уклон в пользу проектировщиков и производителей самолетов, а не работников вспомогательных подразделений.
6 февраля о большом сокращении также заявила американская компьютерная компания Dell. Bloomberg написал, что корпорация сократит 6650 сотрудников – 5% от своего штата. Также в январе компания Microsoft заявила о сокращении 10 000 сотрудников до конца III квартала 2023 г. В ноябре 2022 г. другая американская компания HP сообщила об увольнении 6000 человек.