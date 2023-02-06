Dell сократит более 6600 сотрудников

Ранее в январе Microsoft объявила о планах сократить 10 000 сотрудников (менее 5% штата) до конца III квартала 2023 финансового года. CEO компании Сатья Наделла подчеркнул, что наем сотрудников в «ключевых стратегических областях» продолжится, а уволенные сотрудники получат поддержку. В частности, им будут предоставлены льготы и пособия, медицинская страховка, которая будет действовать в течение шести месяцев после сокращения, а также помощь в переходе на новую работу.