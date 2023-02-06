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Бизнес

Dell сократит более 6600 сотрудников

Ведомости

Американская корпорация Dell объявила об увольнении 6650 своих сотрудников, это 5% от ее общего штата, передает Bloomberg.

Решение о сокращении принято на фоне падения спроса на ПК и экономической неопределенности при ухудшающихся рыночных условиях, объяснил в письме сотрудникам главный операционный директор компании Джефф Кларк.

При этом уже предпринятые шаги, включая приостановку внешнего найма, ограничение поездок и сокращение расходов на внешние услуги, оказались «уже недостаточными». На конец января в Dell работало около 133 000 сотрудников, из которых лишь треть базировалась в США.

Как отмечает Bloomberg, спрос на ПК резко сократился в IV квартале 2022 г. Dell, которой продажи ПК приносят около 55%, зафиксировала падение поставок на 37%.

Аналогичные меры предприняли и конкуренты Dell, например HP, сократившая в ноябре 2022 г. 6000 сотрудников. Cisco Systems Inc. и IBM сократили по 4000 человек. По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, которые приводит Bloomberg, в 2022 г. технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места. Это на 649% больше, чем годом ранее.

Ранее в январе Microsoft объявила о планах сократить 10 000 сотрудников (менее 5% штата) до конца III квартала 2023 финансового года. CEO компании Сатья Наделла подчеркнул, что наем сотрудников в «ключевых стратегических областях» продолжится, а уволенные сотрудники получат поддержку. В частности, им будут предоставлены льготы и пособия, медицинская страховка, которая будет действовать в течение шести месяцев после сокращения, а также помощь в переходе на новую работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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