Dell сократит более 6600 сотрудников
Американская корпорация Dell объявила об увольнении 6650 своих сотрудников, это 5% от ее общего штата, передает Bloomberg.
Решение о сокращении принято на фоне падения спроса на ПК и экономической неопределенности при ухудшающихся рыночных условиях, объяснил в письме сотрудникам главный операционный директор компании Джефф Кларк.
При этом уже предпринятые шаги, включая приостановку внешнего найма, ограничение поездок и сокращение расходов на внешние услуги, оказались «уже недостаточными». На конец января в Dell работало около 133 000 сотрудников, из которых лишь треть базировалась в США.
Как отмечает Bloomberg, спрос на ПК резко сократился в IV квартале 2022 г. Dell, которой продажи ПК приносят около 55%, зафиксировала падение поставок на 37%.
Аналогичные меры предприняли и конкуренты Dell, например HP, сократившая в ноябре 2022 г. 6000 сотрудников. Cisco Systems Inc. и IBM сократили по 4000 человек. По данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, которые приводит Bloomberg, в 2022 г. технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места. Это на 649% больше, чем годом ранее.
Ранее в январе Microsoft объявила о планах сократить 10 000 сотрудников (менее 5% штата) до конца III квартала 2023 финансового года. CEO компании Сатья Наделла подчеркнул, что наем сотрудников в «ключевых стратегических областях» продолжится, а уволенные сотрудники получат поддержку. В частности, им будут предоставлены льготы и пособия, медицинская страховка, которая будет действовать в течение шести месяцев после сокращения, а также помощь в переходе на новую работу.