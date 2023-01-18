Microsoft объявила о намерении сократить 10 000 сотрудников
«Сегодня мы вносим изменения, которые приведут к сокращению общей численности персонала на 10 000 рабочих мест до конца третьего квартала 2023 финансового года. Это составляет менее 5% от общего числа наших сотрудников», – заявил Наделла.
По словам главы Microsoft, несмотря на вышеупомянутое сокращение, компания продолжит нанимать сотрудников в «ключевых стратегических областях». Наделла подчеркнул, что эти решения были трудны, но необходимы. Он заверил, что уволенные сотрудники получат поддержку. В частности, им будут предоставлены льготы и пособия, медицинская страховка, которая будет действовать в течение шести месяцев после сокращения, а также помощь в переходе на новую работу. В заявлении отмечается, что «льготы для сотрудников за пределами США будут соответствовать законам о занятости в каждой стране».
Прошлой осенью американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией) сообщила, что уволит 13% своих сотрудников, т. е. более 11 000 человек. Тогда CEO компании Марк Цукерберг заявил, что берет на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Meta выплатит уволенным сотрудникам в качестве выходного пособия базовый оклад за 16 недель, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Корпорация также откажется от всех неключевых трат и продлит мораторий на наем персонала до конца I квартала 2023 г.