Apple исполнила предписание ФАС об ограничениях в App Store

«Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками), которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что «желающие получить иммунитет от недопуска приложения в App Store» могут подписать дополнение в личном кабинете разработчиков на сайте Apple.