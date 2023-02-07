Apple исполнила предписание ФАС об ограничениях в App Store
Американская компания Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу об ограничениях для приложений, размещаемых в App Store. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В августе 2020 г. ФАС признала Apple нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушений. Согласно документу, компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, что не создавало конкуренцию на рынке. Заявление было подано российской IT-компанией «Лаборатория Касперского».
«Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками), которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что «желающие получить иммунитет от недопуска приложения в App Store» могут подписать дополнение в личном кабинете разработчиков на сайте Apple.
Также в службе отметили, что в операционной системе (ОС) iOS 15 компания добавила Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля. Использование API позволит расширить функционал приложений родительского контроля, что создаст условие для конкуренции со встроенным в смартфоны Screen Time от Apple.
17 января этого года ФАС оштрафовала компанию на 1,1 млрд руб. за навязывание российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрет на использование других способов оплаты.