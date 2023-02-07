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Apple исполнила предписание ФАС об ограничениях в App Store

Ведомости

Американская компания Apple исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по делу об ограничениях для приложений, размещаемых в App Store. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе 2020 г. ФАС признала Apple нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание об устранении нарушений. Согласно документу, компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, что не создавало конкуренцию на рынке. Заявление было подано российской IT-компанией «Лаборатория Касперского».

«Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA (лицензионное соглашение с разработчиками), которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков», – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что «желающие получить иммунитет от недопуска приложения в App Store» могут подписать дополнение в личном кабинете разработчиков на сайте Apple.

Также в службе отметили, что в операционной системе (ОС) iOS 15 компания добавила Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля. Использование API позволит расширить функционал приложений родительского контроля, что создаст условие для конкуренции со встроенным в смартфоны Screen Time от Apple.

17 января этого года ФАС оштрафовала компанию на 1,1 млрд руб. за навязывание российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрет на использование других способов оплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных