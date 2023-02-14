Бывшая сеть магазинов Mothercare сменила название на Motherbear

Уже в ноябре «Джамилько» подал ходатайство в ФАС о приобретении российских активов Mothercare. ФАС согласовала сделку в конце того же месяца. В начале декабря компания подала заявку на регистрацию бренда Motherbear. Предполагалось, что это и станет новым названием сети.