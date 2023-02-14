Газета
Бизнес

Бывшая сеть магазинов Mothercare сменила название на Motherbear

Ведомости

Бывшая сеть магазинов Mothercare, которая ушла из России, сменила название на Motherbear, сообщает ТАСС. Корреспондент агентства убедился в этом, побывав в одном из торговых центров в Москве.

Переименование сети также подтвердили сотрудники магазина. Они уточнили, что сейчас в России открыты все точки сети, кроме некоторых магазинов, которые прекратили работу из-за нерентабельности. Всего в стране насчитывается более 70 магазинов компании.

Как отмечает ТАСС, сайт сети также работает под названием Motherbear. Ранее сегодня на странице «ВКонтакте» бренд опубликовал логотип с новым названием.

Российским бизнесом Mothercare управляла кувейтская Alshaya Group, она владела мастер-франшизой британского бренда детских товаров в РФ. Однако летом 2022 г. компания приняла решение продать активы в России. В сентябре стало известно, что на приобретение магазина женской одежды может претендовать «Джамилько». 

Уже в ноябре «Джамилько» подал ходатайство в ФАС о приобретении российских активов Mothercare. ФАС согласовала сделку в конце того же месяца. В начале декабря компания подала заявку на регистрацию бренда Motherbear. Предполагалось, что это и станет новым названием сети.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных