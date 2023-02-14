Бывшая сеть магазинов Mothercare сменила название на Motherbear
Бывшая сеть магазинов Mothercare, которая ушла из России, сменила название на Motherbear, сообщает ТАСС. Корреспондент агентства убедился в этом, побывав в одном из торговых центров в Москве.
Переименование сети также подтвердили сотрудники магазина. Они уточнили, что сейчас в России открыты все точки сети, кроме некоторых магазинов, которые прекратили работу из-за нерентабельности. Всего в стране насчитывается более 70 магазинов компании.
Как отмечает ТАСС, сайт сети также работает под названием Motherbear. Ранее сегодня на странице «ВКонтакте» бренд опубликовал логотип с новым названием.
Российским бизнесом Mothercare управляла кувейтская Alshaya Group, она владела мастер-франшизой британского бренда детских товаров в РФ. Однако летом 2022 г. компания приняла решение продать активы в России. В сентябре стало известно, что на приобретение магазина женской одежды может претендовать «Джамилько».
Уже в ноябре «Джамилько» подал ходатайство в ФАС о приобретении российских активов Mothercare. ФАС согласовала сделку в конце того же месяца. В начале декабря компания подала заявку на регистрацию бренда Motherbear. Предполагалось, что это и станет новым названием сети.