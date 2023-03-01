Компания семьи Ткачева заплатит за курорт «Архыз» 24,2 млрд рублей
Компания «Горные вершины», связанная с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, намерена приобрести горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии за 24,2 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол подведения итогов торгов на право покупки акций управляющей компании (УК) «Архыз» (владеет курортом).
Издание отмечает, что единственным конкурентом «Горных вершин» было АО «Партнерс групп», которое предлагало заплатить за горнолыжный курорт 19 млрд руб. В итоге победителем конкурса стала компания семьи Ткачева.
Ранее РБК писал, что обе компании предложили выкупить 100% УК «Архыз» за 17,018 млрд руб. — минимальную цену на конкурсе, который был объявлен 10 февраля 2023 г. В связи с этим пришлось проводить переторжки 27 и 28 февраля, минимальная стоимость «шага» составляла 200 млн руб. Итоги торгов будут подведены 1 марта и опубликованы на следующий день.
Согласно условиям конкурса, оплата и передача акций будет проходить в два этапа: сначала «Горные вершины» должны оплатить 25% акций, а оставшиеся 75% компания сможет выкупить в течение 15 лет при выполнении инвестиционных обязательств.
В конце января стало известно, что компания «Горные вершины» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о получении предварительного согласия на приобретение курорта «Архыз», который принадлежит госкомпании АО «Кавказ.РФ». По словам гендиректора госкомпании Хасана Тимижева, государство вложило в проект 23 млрд руб. На эти деньги построены 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог и более 2000 мест размещения.