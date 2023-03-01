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Бизнес

Компания семьи Ткачева заплатит за курорт «Архыз» 24,2 млрд рублей

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Компания «Горные вершины», связанная с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, намерена приобрести горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии за 24,2 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол подведения итогов торгов на право покупки акций управляющей компании (УК) «Архыз» (владеет курортом).

Издание отмечает, что единственным конкурентом «Горных вершин» было АО «Партнерс групп», которое предлагало заплатить за горнолыжный курорт 19 млрд руб. В итоге победителем конкурса стала компания семьи Ткачева.

Ранее РБК писал, что обе компании предложили выкупить 100% УК «Архыз» за 17,018 млрд руб. — минимальную цену на конкурсе, который был объявлен 10 февраля 2023 г. В связи с этим пришлось проводить переторжки 27 и 28 февраля, минимальная стоимость «шага» составляла 200 млн руб. Итоги торгов будут подведены 1 марта и опубликованы на следующий день.

Согласно условиям конкурса, оплата и передача акций будет проходить в два этапа: сначала «Горные вершины» должны оплатить 25% акций, а оставшиеся 75% компания сможет выкупить в течение 15 лет при выполнении инвестиционных обязательств. 

В конце января стало известно, что компания «Горные вершины» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о получении предварительного согласия на приобретение курорта «Архыз», который принадлежит госкомпании АО «Кавказ.РФ». По словам гендиректора госкомпании Хасана Тимижева, государство вложило в проект 23 млрд руб. На эти деньги построены 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог и более 2000 мест размещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных