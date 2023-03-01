Компания семьи Ткачева заплатит за курорт «Архыз» 24,2 млрд рублей

Ранее РБК писал, что обе компании предложили выкупить 100% УК «Архыз» за 17,018 млрд руб. — минимальную цену на конкурсе, который был объявлен 10 февраля 2023 г. В связи с этим пришлось проводить переторжки 27 и 28 февраля, минимальная стоимость «шага» составляла 200 млн руб. Итоги торгов будут подведены 1 марта и опубликованы на следующий день.