Управляющий активами семьи бывшего губернатора Краснодарского края Ткачева может купить курорт «Архыз»Долю в нем планируют продать до конца года не менее чем за 17 млрд рублей
ООО «Горные вершины» подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении предварительного согласия на приобретение курорта «Архыз». Об этом говорится в сообщении ФАС. «Горные вершины», согласно «СПАРК-Интерфаксу», созданы 15 декабря 2022 г. Их владелец и генеральный директор Андрей Скок, которого участники рынка называют управляющим активами семьи бывшего губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
К примеру, до 2021 г. Скок управлял винодельней «Шато де Талю» в Геленджике, которая принадлежит супруге Ткачева Ольге. Сейчас бизнесмен владеет фирмой «Юг-бизнеспартнер», в нее входят Крымский винный завод, гостиница «Сочи парк отель», парк аттракционов «Сочи парк», племенной форелеводческий завод «Адлер», девелоперская компания Five Development (ранее «Мантера», у нее есть проект строительства парка развлечений на острове Русский с бюджетом 32 млрд руб.), специализирующаяся на курортной недвижимости.
Все эти активы также связаны с семьей Ткачева, рассказывали ранее консультанты. Бывшего губернатора Краснодарского края также называют владельцем другого курорта – «Красной Поляны» в Сочи. Обо всех этих связях, в частности, сообщала газета «Коммерсантъ» и издание «Эксперт Юг». Связаться со Скоком и самим Ткачевым не удалось. Представитель Five Development отказался от комментариев, представитель принадлежащего бывшему губернатору Краснодарского края Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева заявил, что компания в приобретении курорта «Архыз» не участвует.
Расположенный в Карачаево-Черкесской республике курорт «Архыз» принадлежит госкомпании «АО «Кавказ.РФ». Гендиректор последней Хасан Тимижев говорит, что государство уже вложило в этот проект 23 млрд руб. На эти деньги были построены 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, более 2000 мест размещения. В 2021 г. курорт принял 693 000 туристов.