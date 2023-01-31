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Управляющий активами семьи бывшего губернатора Краснодарского края Ткачева может купить курорт «Архыз»

Долю в нем планируют продать до конца года не менее чем за 17 млрд рублей
Маргарита Соболь
Сергей Фадеичев / ТАСС

ООО «Горные вершины» подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении предварительного согласия на приобретение курорта «Архыз». Об этом говорится в сообщении ФАС. «Горные вершины», согласно «СПАРК-Интерфаксу», созданы 15 декабря 2022 г. Их владелец и генеральный директор Андрей Скок, которого участники рынка называют управляющим активами семьи бывшего губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

К примеру, до 2021 г. Скок управлял винодельней «Шато де Талю» в Геленджике, которая принадлежит супруге Ткачева Ольге. Сейчас бизнесмен владеет фирмой «Юг-бизнеспартнер», в нее входят Крымский винный завод, гостиница «Сочи парк отель», парк аттракционов «Сочи парк», племенной форелеводческий завод «Адлер», девелоперская компания Five Development (ранее «Мантера», у нее есть проект строительства парка развлечений на острове Русский с бюджетом 32 млрд руб.), специализирующаяся на курортной недвижимости.

Все эти активы также связаны с семьей Ткачева, рассказывали ранее консультанты. Бывшего губернатора Краснодарского края также называют владельцем другого курорта – «Красной Поляны» в Сочи. Обо всех этих связях, в частности, сообщала газета «Коммерсантъ» и издание «Эксперт Юг». Связаться со Скоком и самим Ткачевым не удалось. Представитель Five Development отказался от комментариев, представитель принадлежащего бывшему губернатору Краснодарского края Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева заявил, что компания в приобретении курорта «Архыз» не участвует.

Расположенный в Карачаево-Черкесской республике курорт «Архыз» принадлежит госкомпании «АО «Кавказ.РФ». Гендиректор последней Хасан Тимижев говорит, что государство уже вложило в этот проект 23 млрд руб. На эти деньги были построены 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, более 2000 мест размещения. В 2021 г. курорт принял 693 000 туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных