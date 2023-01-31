Управляющий активами семьи бывшего губернатора Краснодарского края Ткачева может купить курорт «Архыз»

Все эти активы также связаны с семьей Ткачева, рассказывали ранее консультанты. Бывшего губернатора Краснодарского края также называют владельцем другого курорта – «Красной Поляны» в Сочи. Обо всех этих связях, в частности, сообщала газета «Коммерсантъ» и издание «Эксперт Юг». Связаться со Скоком и самим Ткачевым не удалось. Представитель Five Development отказался от комментариев, представитель принадлежащего бывшему губернатору Краснодарского края Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева заявил, что компания в приобретении курорта «Архыз» не участвует.