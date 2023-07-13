Минэк изучит возможность проведения несогласованных проверок мест продажи алкоголя
Минэкономразвития рассмотрит возможность проведения проверок в местах розничной продажи алкоголя без согласования с прокуратурой, сообщила пресс-служба правительства.
«Поручено Минэкономразвития России предусмотреть возможность проведения субъектами РФ отдельных контрольных мероприятий в отношении розничной реализации алкоголя без согласования с органами прокуратуры», – говорится в сообщении по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.
Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росалкогольрегулированию в свою очередь поручили производить ежемесячную сверку введенных в оборот объемов пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги. По итогам сверки ведомства должны будут разработать «индикатор риска нарушений обязательных требований».
Сегодня, 13 июля, Госдума приняла закон о введении штрафов за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, медовухи и др. Документ вводит в КоАП новую статью, в соответствии с которой нарушение требований к производству и (или) обороту указанных выше напитков будет грозить юрлицам штрафами в размере 100 000–150 000 руб. с возможной конфискацией продукции, оборудования и сырья. При грубых нарушениях размер штрафа увеличивается до 150 000–200 000 руб., а производителю будет грозить приостановка деятельности на срок до тридцати суток.
8 июля в Росалкогольрегулировании поддержали предложение лидера «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота алкоголя.
В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. От употребления напитка отравились более 100 человек, 36 из них скончались.