Минэк изучит возможность проведения несогласованных проверок мест продажи алкоголя

Сегодня, 13 июля, Госдума приняла закон о введении штрафов за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, медовухи и др. Документ вводит в КоАП новую статью, в соответствии с которой нарушение требований к производству и (или) обороту указанных выше напитков будет грозить юрлицам штрафами в размере 100 000–150 000 руб. с возможной конфискацией продукции, оборудования и сырья. При грубых нарушениях размер штрафа увеличивается до 150 000–200 000 руб., а производителю будет грозить приостановка деятельности на срок до тридцати суток.