Tele2 обогнал «Билайн» по количеству абонентов

За первые шесть месяцев 2023 г. чистая прибыль «Ростелекома» составила 26,9 млрд руб., что на 18% больше, чем годом ранее (22,8 млрд руб. в первом полугодии 2022 г.). Прибыль компании во II квартале составила 9,5 млрд руб., снизившись на 24,3% относительно того же периода прошлого года.