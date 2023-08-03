Tele2 обогнал «Билайн» по количеству абонентов
Tele2 занял третью строчку среди российских телеком-компаний по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за II квартал и первое полугодие 2023 г.
Согласно данным компании, на конец 2022 г. абонентская база Tele2 и «Ростелекома» составляла 48,1 млн пользователей (+1,3 год к году). По итогам I квартала 2023 г. число абонентов «Вымпелкома» (владеет оператором «Билайн») сократилось до 44 млн. Таким образом, Tele2 обогнал «Билайн» и вошел в тройку лидеров среди операторов в России.
Выручка «Ростелекома» по итогам первого полугодия составила 324,5 млрд руб. (+15% относительно того же периода в 2022 г.). Во II квартале выручка компании достигла 165 млрд руб. (+14% по сравнению со II кварталом 2022 г.).
За первые шесть месяцев 2023 г. чистая прибыль «Ростелекома» составила 26,9 млрд руб., что на 18% больше, чем годом ранее (22,8 млрд руб. в первом полугодии 2022 г.). Прибыль компании во II квартале составила 9,5 млрд руб., снизившись на 24,3% относительно того же периода прошлого года.