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Бизнес

Tele2 обогнал «Билайн» по количеству абонентов

Ведомости

Tele2 занял третью строчку среди российских телеком-компаний по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за II квартал и первое полугодие 2023 г.

Согласно данным компании, на конец 2022 г. абонентская база Tele2 и «Ростелекома» составляла 48,1 млн пользователей (+1,3 год к году). По итогам I квартала 2023 г. число абонентов «Вымпелкома» (владеет оператором «Билайн») сократилось до 44 млн. Таким образом, Tele2 обогнал «Билайн» и вошел в тройку лидеров среди операторов в России.

Выручка «Ростелекома» по итогам первого полугодия составила 324,5 млрд руб. (+15% относительно того же периода в 2022 г.). Во II квартале выручка компании достигла 165 млрд руб. (+14% по сравнению со II кварталом 2022 г.). 

За первые шесть месяцев 2023 г. чистая прибыль «Ростелекома» составила 26,9 млрд руб., что на 18% больше, чем годом ранее (22,8 млрд руб. в первом полугодии 2022 г.). Прибыль компании во II квартале составила 9,5 млрд руб., снизившись на 24,3% относительно того же периода прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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