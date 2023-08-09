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Стоимость поездки на такси достигла максимума за десять лет

Ведомости

Стоимость 1 км поездки на такси достигла рекордных значений в период с 2014 по 2023 г., в июне она составила 32,53 руб. в расчете на 1 км. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

С начала апреля 2021 г. цены на поездки на такси начали непрерывно расти. Тогда средняя стоимость поездки в расчете на 1 км пути составляла 25,69 руб. Самый сильный прирост был зафиксирован в первом полугодии 2023 г. – в июне услуги такси подорожали на 4,03% по сравнению с январем.

По данным портала «Чек.Индекс», по итогам первого полугодия средний чек за поездку на такси вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 435 руб. В Москве средний чек поездки выше – 771 руб. (+12% к первому полугодию 2022 г.).

Среди причин, по которым услуги такси выросли, пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников назвал рост цен на автомобили, запчасти и техобслуживание. По данным Росстата, с февраля 2022 г. средняя цена импортного легкового автомобиля выросла на 57% до 2,168 млн руб., российского — на 25% до 0,97 млн руб.

При этом начиная с сентября рост стоимости услуг такси может составить до 30%, предупреждают в «Ситимобил». Это связано с новым законодательством о такси, в соответствии с которым с 1 сентября водители такси должны будут в обязательном порядке оформлять ОСАГО по тарифу для перевозчиков. По словам Стенникова, стоимость этого полиса в 10-12 раз превышает размер стандартного автострахования при одинаковой сумме страхового покрытия.

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В конце декабря 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании работы такси. Документ содержит нормы, касающиеся требований к водителю такси, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, согласно принятому закону, перевозчик обязан в течение шести месяцев хранить данные о заказах и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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