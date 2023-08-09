Стоимость поездки на такси достигла максимума за десять лет

При этом начиная с сентября рост стоимости услуг такси может составить до 30%, предупреждают в «Ситимобил». Это связано с новым законодательством о такси, в соответствии с которым с 1 сентября водители такси должны будут в обязательном порядке оформлять ОСАГО по тарифу для перевозчиков. По словам Стенникова, стоимость этого полиса в 10-12 раз превышает размер стандартного автострахования при одинаковой сумме страхового покрытия.