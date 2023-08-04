Минтранс запустит инфосистему такси для «выдавливания» нелегалов

В пресс-службе такси «Максим» пояснили, что службы заказа такси, в соответствии с принятым в конце 2022 г. законом, должны предоставить информацию о себе к 1 сентября для внесения в региональные реестры в каждом регионе присутствия. Кроме того, с 1 сентября службы заказа должны проверять по региональным реестрам наличие у перевозчика действующего разрешения. «До появления таких реестров мы не сможем проверить перевозчиков и открыть им доступ к заказам», — подчеркивают в «Максиме». При этом в компании подчеркивают, что создание федеральной ФГИС не решает проблему с региональными реестрами, которых до сих пор нет. Основная проблема, по словам представителя компании, в том, что регионы не готовы к исполнению положений закона о такси.