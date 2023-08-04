Минтранс запустит инфосистему такси для «выдавливания» нелегалов

Минтранс запустит инфосистему такси для «выдавливания» нелегаловЭто может привести к краткосрочному росту цен на таксомоторные перевозки
Федеральная государственная информсистема (ФГИС) «Легковое такси», которая должна заработать в России с 1 сентября, обошлась в 120 млн руб., ее оператором станет «Ситуационно-информационный центр» (СИЦ) Минтранса. Об этом рассказал журналистам на брифинге замминистра транспорта Дмитрий Баканов.
Он отметил, что у большей части регионов сегодня нет средств на создание собственных региональных реестров такси, поэтому они «смогут вести напрямую федеральный реестр». «Мы находимся в контакте со всеми 89 субъектами РФ, включая новые регионы (ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. – “Ведомости”)», – подчеркнул чиновник. Он отметил, что в новых регионах «большой процент такси» с украинскими номерами, для них СИЦ разработал техническое решение, которое позволяет их считывать.
Некоторые регионы (например, Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области), по словам Баканова, уже имеют собственные реестры такси. Региональные власти должны будут передавать данные из них во ФГИС.
Гендиректор СИЦ Дмитрий Горшков добавил, что информационная система «Легковое такси» разрабатывалась частично ресурсами самого центра, частично – привлеченной по итогам тендера IT-компанией (название он не раскрыл). На разработку, по словам Горшкова, потребовалось около 10 месяцев.
Ранее анонсировалось, что ФГИС «Легковое такси» заработает с 1 сентября 2023 г. Соответствующее постановление правительства принято в конце июля. Документ предусматривает, что теперь в каждом регионе будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа такси.
Исходя из предоставленных данных, система Минтранса будет агрегатором сведений о таксистах и о компаниях, в которых они работают: ФИО, названия компаний, данные о выданных разрешениях на деятельность такси, данные водительских удостоверений и проч. Хранить все эти данные будет СИЦ Минтранса.
В той или иной степени перечисленные данные о таксистах уже агрегируются в различных базах, обращает внимание гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов. «Риски сохранности этих данных, их утечках по различным причинам присутствуют. Но этот потенциальный вред меньше, чем польза от того, что такие данные будут лучше контролироваться, могут быть доступны пользователям такси», – считает Сафонов. С ним согласен консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. По его словам, таксисты в массе своей не представляют интереса для мошенников и хакеров, потому что не располагают существенными финансовыми накоплениями.
ФГИС создается, чтобы сделать рынок «прозрачным»: после ее запуска службы заказа такси смогут пускать за руль только водителей с соответствующими разрешениями на работу. Сегодня это ограничение прописано в законодательстве (человек должен либо оформить трудовые отношения с таксопарком, либо зарегистрировать ИП), но водители и службы заказа могут его обходить из-за отсутствия контроля и наличия на рынке большого числа самозанятых водителей.
По словам руководителя Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагеруса, ФГИС необходима, чтобы обеспечить выполнение требований нового федерального закона № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси», принятого в декабре прошлого года и вступающего в силу в сентябре 2023 г. «Закон предусматривает, в частности, создание и ведение в каждом регионе реестров. Но не у каждого региона есть средства на такой реестр, либо они ведутся не в едином формате и не могут быть считаны службами заказа такси. Поэтому агрегаторы в большинстве регионов не могут определить, есть ли тот или иной водитель в реестре или нет. И продолжают отдавать часть заказов нелегалам», — объясняет эксперт.
Он также обращает внимание на то, что водителям, зарегистрированным в налоговой в качестве самозанятых, пока закон не вступил в силу (до 1 сентября этого года), не нужны специальные документы и разрешения, кроме водительского удостоверения. Обязательным является только разрешение на машину для работы в такси, которое обязан оформить таксопарк (юрлицо или ИП). «С 1 сентября правила меняются: физическое лицо, имеющее статус самозанятого, должно подать в региональный минтранс заявление, чтобы получить разрешение на себя. Отдельно должен быть заключен договор с агрегатором (пока не определено Минтрансом России — в бумажном или электронном виде). А в региональный реестр должна быть внесена запись на автомобиль, на котором выполняется перевозка», — говорит Швагерус.
Директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Семенов отметил, что все действующие разрешения на таксомоторные перевозки (выдаются на конкретный автомобиль, их сегодня более 450 000. – «Ведомости») продолжат действовать и после 1 сентября. «Для людей, получивших разрешения, ничего не изменится. Тем, у кого разрешений нет, необходимо будет их получить в соответствии с действующим порядком», – сказал он.
Подключение регионов к ФГИС, по словам Горшкова, начнется 20 августа. А загрузка всего реестра «из нескольких тысяч записей» занимает всего около 30 минут, отмечает он. В тестовом режиме взаимодействие в части загрузки данных, по его словам, уже ведется сегодня с 73 регионами.
Представитель «Яндекс.Такси» сказал «Ведомостям», что компания ждет доступа к ФГИС и «вводную информацию» от ее разработчиков, чтобы начать подключение. «До начала интеграции оценивать ее сроки и детали взаимодействия преждевременно», — подчеркнул он.
Представитель «Ситимобила» рассказал Ведомостям, что компании не потребуется делать дополнительных инвестиций в интеграцию с новой ФГИС. «Мы создали рабочую группу по интеграции с ФГИС, но пока сложно сказать, сколько времени займут все необходимые процессы», — добавил он.
В пресс-службе такси «Максим» пояснили, что службы заказа такси, в соответствии с принятым в конце 2022 г. законом, должны предоставить информацию о себе к 1 сентября для внесения в региональные реестры в каждом регионе присутствия. Кроме того, с 1 сентября службы заказа должны проверять по региональным реестрам наличие у перевозчика действующего разрешения. «До появления таких реестров мы не сможем проверить перевозчиков и открыть им доступ к заказам», — подчеркивают в «Максиме». При этом в компании подчеркивают, что создание федеральной ФГИС не решает проблему с региональными реестрами, которых до сих пор нет. Основная проблема, по словам представителя компании, в том, что регионы не готовы к исполнению положений закона о такси.
По некоторым оценкам, в части регионов доля серого рынка достигает 90% от общего числа такси, добавил представитель такси «Максим». По данным Швагеруса, в России сегодня оформлено около 453 000 разрешений на машины, легально используемые для перевозок в легковом такси, но реально в отрасли работает около 1,5 млн авто.
Собеседник «Ведомостей», близкий к Минтрансу, считает, что после введения ФГИС цены на таксомоторный транспорт могут «на какое-то время вырасти из-за резкого сокращения предложения на рынке». Но впоследствии они должны прийти к балансу, так как перевозчики, работающие сейчас «в серую», вынуждены будут выйти в легальное поле, уверен он.
В июле «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на данные «Чек Индекса», что за шесть месяцев 2023 г. средний чек на такси в Москве вырос на 12% до 771 руб., в целом по России — на 4% до 435 руб. год к году. Tinkoff Data оценивает рост за полгода среднего чека в российской столице на 15% до 496 руб., по России — на 11% до 293 руб.
Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова говорит, что ФГИС – это система контроля, созданная для регионов для контроля ситуации в такси (получения информации о перевозчиках, водителях и т. д.). Регионы, по ее словам, сегодня активно готовятся к ее внедрению. Например, в Калуге она уже проходит пилотное тестирование. Поэтому система точно заработает в России с 1 сентября, серьезных проблем с внедрением не будет, уверена Зарипова. «По нашим оценкам, существенного повышения стоимости поездок в такси из-за ФГИС не ожидается. На стоимость поездок сильнее всего влияют другие факторы: цена покупки авто и его обслуживания и рост стоимости ОСАГО», – добавила она. Представитель «Ситимобила» также говорит, что рост цен на услуги такси складывается из совокупности факторов – это в том числе рост расходов таксопарков, повышение стоимости машин и их обслуживания, а также «усложнение рабочих процессов».