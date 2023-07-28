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Страховщики не смогли рассчитать аварийность электрокаров в такси и каршеринге

Исполнить поручение правительства о поддержке электротранспорта будет сложно, опасается рынок
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Российский союз автостраховщиков (РСА) не смог по поручению Банка России рассчитать данные об аварийности электрокаров в каршеринге и такси, рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных страховщиках и подтвердил представитель РСА: вся проблема в отсутствии релевантной статистики.

ЦБ поручил собрать и проанализировать такие данные в ходе реализации утвержденных правительством дополнительных мер поддержки электротранспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень 29 апреля, среди перечисленных мер – предложение пересмотреть тарифы ОСАГО для электрокаров, которые используются в такси и каршеринге. Заинтересованные органы власти анализируют статистику стоимости полисов и аварийности при эксплуатации электромобилей в такси и каршеринге, чтобы оценить возможность учитывать этот фактор в тарификации, сообщил «Ведомостям» представитель правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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