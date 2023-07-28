Страховщики не смогли рассчитать аварийность электрокаров в такси и каршеринге

ЦБ поручил собрать и проанализировать такие данные в ходе реализации утвержденных правительством дополнительных мер поддержки электротранспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень 29 апреля, среди перечисленных мер – предложение пересмотреть тарифы ОСАГО для электрокаров, которые используются в такси и каршеринге. Заинтересованные органы власти анализируют статистику стоимости полисов и аварийности при эксплуатации электромобилей в такси и каршеринге, чтобы оценить возможность учитывать этот фактор в тарификации, сообщил «Ведомостям» представитель правительства.