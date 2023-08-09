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Бизнес

Генконсул в Хьюстоне заявил о желании бизнеса США вернуться в Россию

Ведомости

Крупный американский бизнес хотел бы возобновить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

«Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет», – заявил Захаров агентству ТАСС.

Он отметил, что импорт продукции из России в США в мае вырос до $503 млн по сравнению с $215 млн в апреле, но это не отвечает потенциалу и возможностям России и США. Он подчеркнул, что новые проекты в Африке и Латинской Америке, привлекательные для бизнеса США, не смогут заменить по своей доходности и рентабельности проекты в России.

«Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. Выстроить новые логистические цепочки возможно, но это занимает годы и даже десятилетия, – обратил внимание генконсул.

Он добавил, что американский бизнес «испытывает определенную ревность» к экономическим форумам России, так как у них была попытка провести саммит «Хьюстон – Африка», но не удалось собрать достаточное число представителей крупного бизнеса.

Ранее по теме: СМИ оценили убытки ушедших из России европейских компаний в 100 млрд евро

После начала спецоперации иностранные компании, в том числе и американские, ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. В 2022 г. Йельский университет сообщал, что более 1000 компаний из различных отраслей сократили присутствие в России. Президент России Владимир Путин заявлял, что иностранные компании пожалеют о своем решении, потому что Россия – страна с огромными возможностями.

Газета Financial Times (FT) проанализировала финансовые отчеты 600 компаний и пришла к выводу, что ушедшие из России организации потеряли не менее 100 млрд евро. Из данных отчетов следует, что 176 из 600 групп зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий. Больше всех потеряли компании из Великобритании, Германии и Франции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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