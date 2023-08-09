Генконсул в Хьюстоне заявил о желании бизнеса США вернуться в Россию

Он отметил, что импорт продукции из России в США в мае вырос до $503 млн по сравнению с $215 млн в апреле, но это не отвечает потенциалу и возможностям России и США. Он подчеркнул, что новые проекты в Африке и Латинской Америке, привлекательные для бизнеса США, не смогут заменить по своей доходности и рентабельности проекты в России.