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Бизнес

Стоимость нефти Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с апреля

Ведомости

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов временно превысила $87 за баррель впервые с середины апреля, следует из данных Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:36 по мск цена Brent выросла до $87,04 за баррель, но затем опустилась до $86,82 к 13:44 по мск.

В то же время октябрьский фьючерс на нефть марки WTI стоил $82,89 за баррель, но в 13:36 его стоимость превышала $83 за баррель. Стоимость сентябрьского фьючерса на 10:35 по мск достигла $83,87 за баррель.

Ранее минэнерго США повысило средний прогноз цены нефти марки Brent на 2023 г. с $79,34 до $82,62 (+4,1%) за баррель. В августе ведомство ожидает среднюю цену в размере $85 за баррель. Средняя цена нефти WTI в 2023 г. составит $77,79 против $74,43 за баррель в прежнем, июльском, прогнозе.

Ранее по теме: Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2023 году до $82,62

4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголе – на 175 000 барр./сутки и др.

4 августа мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ провел заседание, по итогам которого не вынес новых рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Накануне встречи Саудовская Аравия сообщила о решении продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на сентябрь. Тогда же вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь на 300 000 барр./сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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