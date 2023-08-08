Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2023 году до $82,62
Минэнерго США повысило средний прогноз цены нефти марки Brent на 2023 г. с $79,34 за барр. до $82,62 (+4,1%) за барр., следует из отчета Управления энергетической информации (EIA).
В III и IV квартале цена этой марки нефти составит $83,77 и $87,65 за барр. соответственно. Вместе с этим повышен прогноз по стоимости Brent на 2024 г. – с $83,51 до $86,48 за барр.
По прогнозам ведомства, средняя цена нефти WTI в 2023 г. составит $77,79 против $74,43 за барр. в прежнем, июльском, прогнозе. В 2024 г. министерство ожидает цену в $81,48 за барр. (в июле был прогноз на $78,51 за барр.).
В августе ведомство ожидает цену в размере $85 за барр. Рост цен в минэнерго объяснили продолжительным добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и растущим мировым спросом. Эти факторы продолжат давление на рынок в ближайшие месяцы.
«Согласно нашему прогнозу, рост мировой добычи нефти в 2024 г. соответствует спросу на нефть и оказывает умеренное понижательное давление на цены на сырую нефть начиная со II квартала 2024 г.», – говорится в отчете.
Ведомство прогнозирует увеличение мирового производства топлива на 1,4 млн барр./сутки в 2023 г. и на 1,7 млн барр./сутки в 2024 г. При этом добыча в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 2,1 млн барр./сутки в 2023 г. и на 1,2 млн барр./сутки в 2024 г.
4 августа мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ провел заседание, по итогам которого не вынес новых рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Накануне встречи Саудовская Аравия сообщила о решении продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на сентябрь. Тогда же вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь на 300 000 барр./сутки.
Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за барр.