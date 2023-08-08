Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2023 году до $82,62

Ведомство прогнозирует увеличение мирового производства топлива на 1,4 млн барр./сутки в 2023 г. и на 1,7 млн барр./сутки в 2024 г. При этом добыча в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 2,1 млн барр./сутки в 2023 г. и на 1,2 млн барр./сутки в 2024 г.