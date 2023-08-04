Стоимость нефти Brent поднялась выше $86 впервые с середины апреля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля 2023 г., следует из данных Лондонской биржи ICE.
По состоянию на 18:43 мск цена Brent выросла до $86,14 (+1,17%). Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI при этом стоил $82,53 за баррель (+1,2%).
Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель.
4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголе – на 175 000 барр./сутки и др.
Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ ранее 4 августа не вынес новых рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Комитет выразил признание Саудовской Аравии за добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки в сентябре. Также комитет поблагодарил и Россию за дополнительное сокращение экспорта в сентябре. Следующее заседание комитета назначено на 4 октября.
3 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь на 300 000 барр./сутки. В августе Россия должна сократить поставки на 500 000 барр./сутки. В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. В апреле он уточнил, что добровольное сокращение добычи нефти продлят до конца 2023 г.