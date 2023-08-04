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Бизнес

Стоимость нефти Brent поднялась выше $86 впервые с середины апреля

Ведомости

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля 2023 г., следует из данных Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:43 мск цена Brent выросла до $86,14 (+1,17%). Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI при этом стоил $82,53 за баррель (+1,2%).

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель.

4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголе – на 175 000 барр./сутки и др.

Ранее по теме: Комитет ОПЕК+ не вынес новых рекомендаций по квотам на добычу нефти

Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ ранее 4 августа не вынес новых рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Комитет выразил признание Саудовской Аравии за добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки в сентябре. Также комитет поблагодарил и Россию за дополнительное сокращение экспорта в сентябре. Следующее заседание комитета назначено на 4 октября.

3 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь на 300 000 барр./сутки. В августе Россия должна сократить поставки на 500 000 барр./сутки. В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. В апреле он уточнил, что добровольное сокращение добычи нефти продлят до конца 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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